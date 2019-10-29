Китаянка в 67 лет стала матерью

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Женщина родила в 67 лет
Женщина родила в 67 лет / unsplash.com

Необычный случай произошел в Китае, где 67-летняя местная жительница стала мамой в третий раз. Сейчас китаянка находится под наблюдением врачей, но медики не перестают удивляться великолепной репродуктивной способности уже немолодой женщины.

Китаянка по фамилии Тянь установила национальный рекорд, став старейшей матерью страны. Об этом сообщило Международное радио Китая.

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Уроженка провинции Шаньдун в пятницу родила девочку в городе Цзаочжуан. Врачи вели наблюдение за матерью во время всей беременности, учитывая возраст матери, решили сделать ей кесарево сечение на 36-й неделе. Масса девочки – 2,6 кг, она находится под наблюдением медиков.

Китаянка народила у 67
Китаянка родила в 67

Муж женщины – 68-летний юрист на пенсии. По его словам, пара не планировала ребенка, поэтому они хотят назвать дочь Тяньц, что можно перевести с китайского как "посланная небесами". Муж и жена имеют взрослую дочь и сына, а также множество внуков, старшему из которых уже исполнилось 18 лет.

Прошлый рекорд Китая был поставлен в 2016 году женщиной из города Чанчунь (провинция Цзилинь), которая родила мальчика в 64 года. Мировой рекорд был поставлен в сентябре этого года: его владелицей является 74-летняя жительница Индии, которая родила двух девочек-близняшек.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Дети Китай Беременность и роды
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