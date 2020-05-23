24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Китайская вакцина против COVID-19 демонстрирует успехи во время испытаний на людях

- Читати новину українською
Китайская вакцина против COVID-19: испытания на людях - 24 Канал
Вакцина против коронавируса / Иллюстративное фото

Компания CanSino Biologics поделилась ранними результатами первой фазы исследования. Вакцина демонстрирует выработку иммунитета против коронавируса и пока считается безопасной.

Первая фаза исследования проводилась в нескольких лабораториях. Поскольку она была направлена ​​на проверку безопасности препарата, к эксперименту было привлечено лишь 108 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Исследование опубликовано в журнале Lancet.

К теме Два революционных открытия о вакцинации и иммунитете к коронавирусу

Людей разделили на три группы, которые внутримышечно получили три различные дозы вакцины: малую, среднюю и высокую. Высокая доза оказалась эффективной в ходе исследования.

Люди, которые получили разовую дозу вакцины, выработали иммунные клетки (T-клетки) в течение двух недель. Антитела, необходимые для иммунитета, достигли своего пика через 28 дней после прививки.

На 7 день после вакцинации около 80% участников сообщили об по меньшей мере одном побочном эффекте. Преимущественно это была боль в месте инъекции, но некоторые сообщали и о повышении температуры, утомлении и головной боли. Примерно каждый пятый чувствовал боль в мышцах. На 28 день после вакцинации побочные эффекты уже не были замечены.

Также исследователи отметили, что после вакцинации люди в возрасте от 45 до 60 лет выработали слабую иммунную реакцию. Они считают, что она будет еще слабее у людей в возрасте от 60 лет. Ученые отметили, что это важная целевая группа и ее придется изучать тщательнее. Впрочем, у них уже есть предположение, что эта вакцина лучше всего подходит для детей и людей молодого возраста.

Разработчики отмечают, что испытание имело целью проверить безопасность препарата, а доказательства эффективности вакцины требуют испытаний на тысячах или даже на сотнях тысячах человек.

Полученные результаты основаны на данных за короткий период и непонятно, как долго может длиться эта иммунная защита.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Вакцинация Медицина исследования Профилактика заболеваний Китай Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
18 мая , 19:01 Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
Анастасія Лукашевська
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
15 мая , 12:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
Вікторія Кутьїна