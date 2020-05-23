Китайская вакцина против COVID-19 демонстрирует успехи во время испытаний на людях

Компания CanSino Biologics поделилась ранними результатами первой фазы исследования. Вакцина демонстрирует выработку иммунитета против коронавируса и пока считается безопасной.

Первая фаза исследования проводилась в нескольких лабораториях. Поскольку она была направлена ​​на проверку безопасности препарата, к эксперименту было привлечено лишь 108 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Исследование опубликовано в журнале Lancet.

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Людей разделили на три группы, которые внутримышечно получили три различные дозы вакцины: малую, среднюю и высокую. Высокая доза оказалась эффективной в ходе исследования.

Люди, которые получили разовую дозу вакцины, выработали иммунные клетки (T-клетки) в течение двух недель. Антитела, необходимые для иммунитета, достигли своего пика через 28 дней после прививки.

На 7 день после вакцинации около 80% участников сообщили об по меньшей мере одном побочном эффекте. Преимущественно это была боль в месте инъекции, но некоторые сообщали и о повышении температуры, утомлении и головной боли. Примерно каждый пятый чувствовал боль в мышцах. На 28 день после вакцинации побочные эффекты уже не были замечены.

Также исследователи отметили, что после вакцинации люди в возрасте от 45 до 60 лет выработали слабую иммунную реакцию. Они считают, что она будет еще слабее у людей в возрасте от 60 лет. Ученые отметили, что это важная целевая группа и ее придется изучать тщательнее. Впрочем, у них уже есть предположение, что эта вакцина лучше всего подходит для детей и людей молодого возраста.

Разработчики отмечают, что испытание имело целью проверить безопасность препарата, а доказательства эффективности вакцины требуют испытаний на тысячах или даже на сотнях тысячах человек.

Полученные результаты основаны на данных за короткий период и непонятно, как долго может длиться эта иммунная защита.