Китайская больница выписывает пациентов только после сдачи экзамена

Центральный госпиталь китайского города Сиань начал проводить письменный экзамен среди пациентов, которых готовят к выписке.

Чтобы пройти его, человек должен изучить предписания врача, пишет Global Times.

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Для чего это делают?

Принудительный экзамен, по словам представителей госпиталя, повышает шанс, что человек продолжит лечиться дома. Пока проверочное испытание проводится только в ортопедическом отделении, но вскоре, вероятно, его станут проводить и среди других пациентов.



В Китае выписывают из больницы после сдачи экзамена /globaltimes.cn

Как проходит экзамен?

По словам медсестры, которая работает в госпитале, на экзамене пациенты должны будут перечислить прописанные им лекарства, а также рассказать, какие физические упражнения будут делать после выписки.

В основном экзамен предназначен для пожилых людей: они чаще других забывают рекомендации врача. Если за пациентом ухаживает опекун, он может сдать экзамен вместо своего подопечного. Как и в вузах, пациенты, которые завалили экзамен, идут на пересдачу.

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