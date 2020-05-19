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Китайские провинции снова блокируют из-за вспышки COVID-19, одна из них граничит с Россией

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Новая вспышка коронавируса в Китае
Новая вспышка коронавируса в Китае / Иллюстративное фото

Китай снова применил ограничительные меры в северо-восточных провинциях: Цзилинь и Ляонин. Границы Китая до сих пор закрыты для иностранцев. Чиновники подозревают, что причиной новых вспышек могут быть граждане Китая, которые возвращаются из России,

В Цзилине и Ляонине снова закрыли школы и усилили карантинные ограничения, сообщает Bussines Insider.

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В провинции Цзилинь, граничащей с Россией, обнаружили 39 новых случаев заражения. В провинции опять отменили общественный транспорт и запретили общественные собрания.

Жилое помещение может оставлять только 1 человек из семьи каждые 2 дня и только на 2 часа – этого достаточно для похода в магазин.

Поскольку в Цзилине введен температурный скрининг, людям запрещено продавать жаропонижающие препараты (чтобы они не могли скрыть симптомы болезни). Также в провинции уже ввели массовое тестирование на коронавирусную инфекцию.

В соседней провинции Ляонин тоже похожие ограничения ввели после того, как 11 мая медики выявили 3 новых случая заражения. Школы снова закрыли, а 7500 жителей находятся на карантине.

Массовое тестирование на коронавирус в Китае: первое фото – Ухань, 2 и 3 – Цзилинь

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости России Коронавирус COVID-19 Китай Новости Здоровье Здоровье Лечение
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