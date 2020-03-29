Китайские маски– бракованные: Нидерланды отозвали 600 тысяч масок из Китая

Нидерланды приобрели более миллиона китайских масок. Однако маски, попавшие в несколько больниц, оказались бракованными, потому что не соответствуют нормам качества.

Тестирование показало, что маски стандарта FFP2 не соответствуют нормам качества, информирует Deutsche Welle со ссылкой на AFP. Медсредства плохо прилегали к лицам медработников, поэтому не защищали от заражения.

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В целом Нидерланды приобрели у Китая 1 миллион 300 тысяч масок. Партия медсредств прибыла 21 марта.

Отметим, по состоянию на 29 марта в Нидерландах зафиксированы более 9800 случаев коронавируса, из них более 600 – смертельные.

Украина тоже получила медсредства из Китая. Самолет, приземлился 29 марта в "Борисполе" доставил 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 миллиона обычных медицинских масок и другие средства защиты. Их передадут медикам, правоохранителям и военным.



Как правильно использовать маску / Инфографика 24 канала