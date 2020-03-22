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Китайские тесты на коронавирус уже летят в Украину: когда их ожидать – видео

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Украинский самолет привезет из Китая экспресс-тесты, маски, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства для преодоления коронавируса. Предварительно борт прибудет в Украину в 3:00 ночи на военный аэродром в Борисполе.

Об этом на своих фейсбук-страницы одновременно глава МИД Дмитрий Кулеба и заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Актуально Україна проведе телеміст з Китаєм щодо коронавірусу

По их словам, в китайском городе Гуанчжоу уже загрузили украинский самолет ВСУ.

Кроме дипломатов и членов экипажа, в Китай полетел нардеп Андрей Мотовиловец. Он, как утверждает Тимошенко, согласился помочь по просьбе заместителя руководителя ОПУ.

В то же время, это только первая партия гуманитарной помощи. Следующая прибудет через несколько дней.

Загрузка украинского самолета медсредствами в Китае: смотрите видео

Что известно о недостатке тестов и медсредств для противодействия коронавирусу

  • 20 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает еще 10 миллионов тестов из Китая.
  • Из Украины в Китай вылетел военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет отправился по медицинский груз, необходимый для борьбы скоронавирусной болезнью Covid-19.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнулась с серьезной конкуренцией между странами за медицинские средства, оборудование и даже за врачей, которые будут работать в условиях карантина. По его словам, правительство контактирует со всеми странами и международными организациями по решению вопроса обеспечения Украины всем необходимым.
  • Из-за ситуации с коронавирусом Кабинет Министров отменил пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинского оборудования.
  • Так, Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения распространения Covid-19, а также для локализации и ликвидации вспышки.
  • Кроме того, правительство упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса Украины. Такое решение будет действовать до 19 апреля 2020 года.

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Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Здоровье Китай Дмитрий Кулеба – новости Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
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