Китайские тесты на коронавирус уже летят в Украину: когда их ожидать – видео

Украинский самолет привезет из Китая экспресс-тесты, маски, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства для преодоления коронавируса. Предварительно борт прибудет в Украину в 3:00 ночи на военный аэродром в Борисполе.

Об этом на своих фейсбук-страницы одновременно глава МИД Дмитрий Кулеба и заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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По их словам, в китайском городе Гуанчжоу уже загрузили украинский самолет ВСУ.

Кроме дипломатов и членов экипажа, в Китай полетел нардеп Андрей Мотовиловец. Он, как утверждает Тимошенко, согласился помочь по просьбе заместителя руководителя ОПУ.

В то же время, это только первая партия гуманитарной помощи. Следующая прибудет через несколько дней.

Загрузка украинского самолета медсредствами в Китае: смотрите видео

Что известно о недостатке тестов и медсредств для противодействия коронавирусу

20 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает еще 10 миллионов тестов из Китая.

Из Украины в Китай вылетел военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет отправился по медицинский груз, необходимый для борьбы скоронавирусной болезнью Covid-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнулась с серьезной конкуренцией между странами за медицинские средства, оборудование и даже за врачей, которые будут работать в условиях карантина. По его словам, правительство контактирует со всеми странами и международными организациями по решению вопроса обеспечения Украины всем необходимым.

Из-за ситуации с коронавирусом Кабинет Министров отменил пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинского оборудования.

Так, Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения распространения Covid-19, а также для локализации и ликвидации вспышки.

Кроме того, правительство упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса Украины. Такое решение будет действовать до 19 апреля 2020 года.



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