Китайские ученые создали новый штамм коронавируса SARS-CoV-2

Ученые из Пекина не только вывели новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который может эффективно заражать лабораторных мышей, но и протестировали экспериментальную вакцину.

Как объясняется в исследовании, опубликованном на сайте препринтов исследований bioRxiv, новая версия SARS-CoV-2 поможет легко и дешево ускорить проверку вакцин, над которыми сегодня работают сотни ученых по всему миру.

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Биологи объясняют, что для разработки безопасных и эффективных вакцин должны быть созданы соответствующие модели, которые протестируют на животных.

Ранние исследования, объясняют ученые, показали возможность выведения трансгенных мышей, имеющих человеческий рецептор АСЕ2, который делает их способными заражаться коронавирусом, но в "промышленных масштабах" это требует много времени.



Мыши помогут найти вакцину для людей / Unsplash

Кроме того, заболевание в организме таких грызунов протекает в крайне ослабленной форме: воспалительные реакции слабые, как и повреждение легких. Однако новая работа обнаружила, что обычные лабораторные мыши, инфицированные новым штаммом MASCp6, проявляли острые и умеренные воспалительные реакции.

Затем китайские биологи, используя свою новую модель на лабораторных животных, in vivo оценили эффективность экспериментальной вакцины.

Итоги эксперимента показали, что препарат вызвал сильнодействующие нейтрализующие антитела и обеспечил полную защиту от заражения коронавирусом.

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