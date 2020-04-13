Китайские ученые утверждают, что много людей не вырабатывают антитела к коронавирусу

Исследователи из Фуданьского университета обнаружили, что некоторые пациенты, которые выздоровели от COVID-19, не имеют в крови антител к вирусу SARS-CoV-2. Это может поставить под сомнение эффективность не только пассивной терапии антителами, но и вакцинации.

Исследователи из Фуданьского университета проанализировали образцы крови 175 пациентов, которых выписали из Шанхайского общественного медицинского центра, об этом говорится в исследовании, опубликованном на medRxiv.

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Почти у трети людей уровень антител в крови был неожиданно низкими, а у 10 их не обнаружили вообще. Вместе с тем, сверхвысокий титр иммуноглобулинов был лишь у двух пациентов.

Кроме того, ученые обнаружили интересный факт – уровень антител к вирусу SARS-CoV-2 увеличивался с возрастом. Выздоровевшие от коронавируса из возрастной группы 60–85 лет имели титр антител в три раза выше, чем пациенты в возрасте 15–39 лет.

Около 30 процентов пациентов не смогли развить высокие титры нейтрализующих антител после инфекции COVID-19. Однако длительность заболевания у этих пациентов в сравнении с другими была похожей,

– говорится в сообщении.

Отметим, что материал еще не прошел рецензирование, но его авторы уверяют, что это первое в мире систематическое исследование уровня антител у людей, которые преодолели COVID-19.

Если рецензенты подтвердят выводы ученых, это открытие может повлиять на прогнозы течения пандемии COVID-19. Но для более серьезных выводов насчет иммунитета ученые должны проанализировать образцы биоматериалов не только у китайских пациентов, а из разных частей мира.

В случае правильности исследования возникнут сомнения в эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19. Ведь те пациенты, в крови которых не нашли антител к SARS-CoV-2, все же каким-то образом смогли преодолеть болезнь. Возможно, из-за Т-цитотоксических клеток. При этом вирус не индуцировал синтез антител – это может означать, что на часть людей вакцина не подействует.

Исследователи также утверждают, что вероятность создания вакцины перекрестного действия, которая давала бы иммунитет против нескольких штаммов сразу, – низкая. Ученые выяснили, что антитела, выработанные в ответ на SARS-CoV-2, могут связываться с родственным штаммом вируса – MERS-CoV. Однако связь антител с вирусом не подавляла репликацию MERS-CoV в клетках хозяина.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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