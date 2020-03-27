Китайские власти решили закрыть границы для иностранцев: детали

В материковом Китае за минувшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. 54 из них – у иностранцев. Власти решили закрыть границу для иностранцев с 28 марта 2020 года.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает, что в эпицентре вспышки в Ухане в очередной раз не выявили ни одного нового случая.

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Что известно о закрытии границ в Китае

В связи с тем, что инфицированными в Китае все чаще становятся иностранцы, 26 марта, страна объявила о закрытии своих границ.

По данным МИД Китая, всем иностранным гражданам, даже владельцам вида на жительство, с субботы, 28 марта, временно запрещен въезд в КНР. Действие безвизового транзита также прекращают.

В то же время заявки на получение виз смогут оставить иностранцы, которые хотят попасть в страну с целью "экономической, торговой, научной или технологической деятельности, или для неотложных гуманитарных потребностей".

Китаю удалось побороть болезнь

В провинции Хубэй, откуда коронавирус Covid-19 распространился на весь мир, отменили карантин. Однако в Китае до сих пор действует масочный режим, в общественных местах людям меряют температуру, а рестораны и кино еще не планируют открывать. На борьбу с заболеванием ушло почти три месяца. Несмотря на то, что все страны были проинформированы о новой болезни, они не смогли к ней подготовиться.

Обратите внимание! С декабря количество жертв коронавируса в Китае составило 3 292 человека, зарегистрировано 81 340 случаев заболевания. В то же время почти 75 тысяч человек выздоровели и покинули медучреждения.