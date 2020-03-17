Китайские врачи рассказали европейцам о важнейших ошибках в лечении коронавируса

Китайские врачи из города Ухань заявили, что европейские коллеги повторяют их ошибки при борьбе с коронавирусом.

Основной ошибкой является недостаточная защита медицинских работников, что приводит к высокому уровню зараженности среди врачей и медсестер, пишет Bloomberg.

Также по теме: Тоцилизумаб против коронавируса: врачи заявили об эффективности препарата

Непонимание проблемы, дефицит медицинских средств и средств защиты во время эпидемии в Ухане в первые недели вспышки привели к тому, что тысячи медицинских работников заразились во время лечения пациентов. По меньшей мере 46 погибли.

Наши европейские коллеги заражаются от своих пациентов в своей ежедневной практике, и их количество приблизительно такое, как было Ухане,

– сказал Ву Донг, профессор гастроэнтерологии в больнице Пекинского союза медицинского колледжа.

Также, у многих зараженных Covid-19 сначала возникают лишь легкие симптомы или они совсем не проявляются. Поэтому больные бессознательно распространяют вирус среди других людей. В связи с этим китайские врачи отметили важность проведения тестов людям без симптомов, это позволит выявить заболевания на ранней стадии.

Отметим, что в Украине такие тесты не проводят даже людям, у которых есть симптомы. Сейчас в нашей стране сделали около 500 тестов на коронавирус. А в других странах их делают тысячи каждый день. К примеру в России уже протестировали 100 тысяч раз.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.