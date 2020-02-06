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Китайский коронавирус впервые обнаружили у новорожденного

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Коронавирусом заболел младенец / unsplash.com

Младенец родился 2 февраля в городе Ухань – эпицентре вспышки коронавируса. Новорожденный ребенок стал самым молодым человеком, у которого обнаружили китайский коронавирус.

Ребенка родила женщина, инфицированная коронавирусом 2019-nCoV, впрочем врачи еще не знают, каким именно путем заразилось дитя, сообщает BBC.

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Малышу диагностировали коронавирус через 30 часов после его рождения, поэтому медики сами не знают, где именно ребенок подхватил вирус – в утробе матери или уже после рождения.

По словам медиков, во всем остальном младенец здоров, а его вес при рождении составлял 3, 25 килограммов. Сейчас состояние младенца стабильное.

Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:

  • По состоянию на 6 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 565 человек. Общее количество инфицированных – более 28 000 человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Правда и мифы про коронавирус / 24 канал

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус 2020 Медицина Дети
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