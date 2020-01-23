Китайский вирус: что было раньше и чего ждать сейчас

Респираторные вирусы появляются периодически: мир уже пережил "свиной" и "птичий" грипп, а также атипичную пневмонию. Новая болезнь пришла из Китая. 24 канал разбирался, что было раньше и чего ожидать сейчас.

От "испанки" до птиц: известные эпидемии гриппа



Палата по больными на "испанку" / photo: Wikipedia

Вспышки гриппа известны давно, но знаменитыми стали с началом XX века, когда миллионы жизней забрала "испанка". За время пандемии 1918-1919 года заболело, по подсчетам, 550 млн человек или 29,5% тогдашнего населения мира.

Надо также учесть, что это происходило сразу после окончания Первой мировой, поэтому повсюду была антисанитария, плохая еда или ее отсутствие. Болезнь быстро распространялась среди беженцев в лагерях. Умерло около 50-100 млн, то есть 2,7-5,3% общего населения (10-20% летальности). В основном, жертвами становились молодые люди в возрасте 20-40 лет, которые до того были здоровыми (обычный сезонный грипп убивает в основном пожилых людей и детей).

Из-за развития транспорта (поезда, первые машины, корабли и дирижабли) эпидемия распространилась по миру и стала пандемией. Генную структуру вируса H1N1 обнаружили в 2002 году. После чего меньшие по масштабам эпидемии были в 1957 (H2N2) и в 1968-1970 (H3N2).

Новую "мировую известность" гриппу H1N1 принес XXI век. В 2009 году по миру распространился так называемый "свиной грипп", который обнаружили у свиней. Интересно, что если правильно термально обработать свинину, она никак не может быть источником заражения. Передача к человеку от животного в этом случае зафиксирована слабо, но все же возможна. Больше вирус передается воздушно-капельным путем. Даже если передача таки произошла, вирус не всегда вызывает заболевание, его можно обнаружить только в антителах в крови. Были ли свиньи конечным зоонозом (животное, которое передает вирус от себя к человеку) до сих пор точно не известно. Сами животные могут быть инфицированы вирусом гриппа человека.

И все же новая мировая эпидемия произошла, хотя предыдущий сезон был довольно "мягким" по миру, не выходя за привычные для гриппа рамки, смертей было меньше из-за новой вакцины. Весной 2009 года произошла вспышка гриппа в Мехико (Мексика), которая быстро перебросилась на территорию США, а потом и других стран мира. Как и во время "испанки", вирус убивал в основном молодых людей 25-45 лет. По данным ВОЗ, заболели более 221 тысячи человек, из которых умерло почти две тысячи.

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Кроме "свиного" гриппа, который был активен в 2009 году, известен также грипп "птичий" – H5N1. Он (пока) не имеет эпидемии среди людей, фактов передачи от человека к человеку тоже не обнаружено. Это вирус с высокой, почти 100% летальностью для животных. Поскольку он активно мутирует среди птиц, то считается одной из главных эпидемиологических угроз миру не только с медицинской, но и антитеррористической точки зрения.

Коронавирусы: новые угрозы



Более десятилетия назад произошла первая эпидемия коронавируса / photo: Getty Images

Эта семья вирусов с 39 типов впервые стала известна еще в 1965 году, ее обнаружили у пациента с острым ринитом. Название получили из-за характерного внешнего вида, напоминающего корону. Поражают дыхательную, пищеварительную и нервную системы как животных, так и людей. Обычно, это бронхиты и пневмония с затруднением дыхания.

Прошли две эпидемии вирусной пневмонии: SARS и MERS. Первое означает "тяжелый острый респираторный синдром", второе – "ближневосточный респираторный синдром". SARS – высокоинфекционная болезнь. Она способна к широкому распространению и высокой летальности, в том числе в больницах, и является вариантом коронавирусной инфекции. Передается воздушно-капельным путем или через животных (причем, вызывая у них более сильные болезни, чем у людей).

В мире она известна как "атипичная пневмония" и началась тоже в КНР, в провинции Фошань, еще в 2002 году с "нулевого пациента" – фермера. Впрочем, тогда Китай не информировал ВОЗ целый год о течении SARS. В 2003 году бизнесмен умер в Ханое, Вьетнам – ему стало плохо на рейсе в Сингапур из Китая. Интересно, что сначала SARS приняли за ... "птичий грипп". Сейчас не доказана зоонозность инфекции (хотя подозревают летучих мышей и цивет), главным источником заражения считается больной.

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Сам итальянец Карло Урбани, который начал исследования вируса, от него тоже умер. Когда ВОЗ призвала к борьбе с вирусом, он был уже в 32 странах мира, включая США. 21 марта 2003 года выделили коронавирус, который вызвал эпидемию, но некоторые ученые считают, что были и другие патогены. В общем, был обнаружен 8461 случай заболевания в 35 странах, из которых 916 были смертельными (смертность 10%).

Через 10 лет новый вид коронавируса вызвал вспышку на Ближнем Востоке. Первый случай произошел в 2012 году у 49-летнего гражданина Катара, который приехал в Британию. Он заболел, когда был в Саудовской Аравии. По состоянию на 2019 год в мире зафиксировано 2494 случая, из которых 858 смертей. Из них 185 случаев (36 погибших) пришлось на Южную Корею в 2015 году. Ряд исследований показал, что вторичным источником вируса могут быть верблюды. Первичный резервуар не установлен до сих пор, как и то, может ли им стать человек. Клиническая картина до сих пор мало изучена, но похожа на ОРВИ: одышка, кашель, иногда диарея. Если есть подозрение, что больной бывал в регионе распространения этого вируса, или контактировал с больными ним, тогда нужна дополнительная диагностика.

Специфическое лечение, как и вакцины, для коронавирусов пока не разработано. Между тем, он снова вернулся в Китай.

Уханский вирус: возможна ли новая эпидемия



Ухань стал последним местом, где вспыхнул коронавирус / photo: Getty Images

Еще до праздников, 31 декабря 2019 года, новая болезнь появилась на нелегальном рынке диких животных и мяса в Ухане на востоке Китая. Такие места в Китае называются "влажными рынками" – там можно приобрести еще живое животное и там же его разделить на куски, чтобы унести или приготовить. Конечно, там могли быть распространены вирусы, микробы и бактерии. Пекин уже пережил "птичий грипп" H7N9, после чего закрыл все рынки, где продавали живых птиц, остановив, таким образом, распространение болезни.

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Почти сразу стало понятно, что это еще один, новый вид коронавируса, сейчас его называют 2019-nCoV. Уханский вирус имеет 70% сходства с SARS, входит с ним в одну линию вирусов, но все же отличается достаточно, чтобы считать его новым.

В районе Уханя вирус был обнаружен у 41-го человека. Первая смерть произошла уже 9 января. Сейчас официально известно о более 600 больных (цифра, считают ученые из Великобритании и Гонконга, является заниженной, а реальная ближе к 2000), 95 в критическом состоянии, 17 погибли. Некоторые умершие от новой пневмонии имели и другие болезни, что осложнило борьбу с новой. Ситуация заставила власть Китая предоставить болезни класс опасности B. Ухань, где живет 11 млн человек, и соседние города таким образом переведены на карантин, Ухань – на полный. Все празднования Нового Года отменены.

За пределами КНР подтверждены случаи в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Макао, Гонконге, Тайване.

Пока неизвестно, от какого животного вирус перешел на людей, но подозревают змей. Передача от человека к человеку хотя и ограничена, но подтверждена заражением медперсонала (как и в случае с SARS). Имеются сообщения, что 14 врачей заразились от одного больного. Это позволяет определить так называемого "супер-распространителя" – человека, который заразил более 10-ти других. А это уже очень похоже на то, что было при SARS. В среднем, при худших штаммах гриппа один человек мог заразить около двух других. При ОРВИ – меньше одного человека на 10 тыс. Но даже 1 или 2 процента смертности уже являются очень серьезной ситуацией, как мы видели при "испанке". Как только будет понятно, насколько Уханский вирус инфекционен, станет ясно и насколько он смертелен.

В отличие от 2003 года, сейчас ВОЗ и страны лучше подготовлены к борьбе с коронавирусом. Известны терапевтические варианты лечения больных, улучшены санитарные протоколы. Все это должно помочь сдержать вирус. К тому же, в отличие от гриппа, коронавирусы не имеют потенциала создать пандемию, уверены эксперты-вирусологи. Ученые уже разработали 15 вирусных геномов, включая Уханский, но почти не нашли взаимных мутаций. Сейчас неизвестен даже инкубационный период и уровень летальности. Поэтому можно ожидать, что вирус будет распространяться дальше. Насколько это опасно, покажут время и исследования.