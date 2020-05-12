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В китайском Ухане протестируют всех жителей на коронавирус, – СМИ

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В китайском Ухане протестируют всех жителей на коронавирус
В китайском Ухане протестируют всех жителей на коронавирус / Getty Images

В китайском городе Ухань, откуда начал распространяться коронавирус, протестируют на COVID-19 около 11 миллионов жителей из-за новых подтвержденных случаев.

Об этом пишет издание CNN. Сегодня, 12 мая, все районы города Ухань, где зародился коронавирус, должны представить властям города план проведения тестов.

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Китайские власти планируют проверить жителей города всего за 10 дней. Причиной этого решения стали новые пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Добавим, что за прошедшие сутки в Китае подтвердили только один случай инфицирования COVID-19. Летальных случаев не было зафиксировано.

По состоянию на 12 мая на территории Китая есть лишь 115 активных случаев. С 8 апреля в Ухане ослабили карантинные меры и сняли запрет на выезд.

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Китай Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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