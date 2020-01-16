Кластерная головная боль: симптомы, почему возникает и как лечить
Кластерная головная боль является самой сильной, люди не могут ее терпеть. Во время приступа больные ведут себя беспокойно, бьются головой о стену, иногда задумываются о суициде.
С такой болью трудно жить, но лечение может значительно улучшить состояние больного, рассказала невролог Елена Гайворонская.
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Симптомы кластерной головной боли
- Сильная или очень сильная боль, которая начинается внезапно;
- Возникает с одной стороны, чаще в области глаз или в висках;
- При приступе почти обязательно возникают вегетативные симптомы со стороны боли, например: покраснение глаза, слезотечение, отек век, заложенность носа, потливость;
- Приступ длится до 3 часов, минимум 15 минут, чаще всего ночью;
- Почти всегда приступы идут сериями в определенное время года. Например, у пациента болит голова ежедневно весь апрель. Далее 6 месяцев без головной боли и так по кругу. Такие серии обычно 1-2 раза в год.
Чаще всего от кластерной головной боли страдают курильщики \ unsplash.com
Причины кластерной боли
Сейчас доподлинно неизвестны, но существуют несколько теорий.
Генетика. Люди, которые имеют родственников первой линии с кластерными головными болями, в 14-48 раз более склонным к развитию этого заболевания.
Курение. Около 65 % лиц с кластерной головной болью являются, или были курильщиками.
Нарушение работы гипоталамуса.
У кого возникает кластерная головная боль?
Болеют все. Чаще всего мужчины 30-40 лет, курильщики, употребляющие алкоголь. В целом, болезнь встречается нечасто (0,1% популяции)
Диагностика кластерной головной боли
Почти полностью основана на анамнезе. Чем правдивее и полноценнее пациент опишет свои жалобы, тем больше шансов на правильный диагноз. Также важно установление неврологического статуса, иногда назначают дополнительные исследования для исключения других причин.
Как лечить кластерную головную боль?
- Основная часть – профилактическое лечение. Его назначаем для уменьшения частоты и выраженности приступов;
- Избегать провокаторов (алкоголь, сигареты);
- Верапамил – препарат первого выбора. Дозы обычно до 480 мг, но есть публикации, где применяли до 1200 мг в сутки;
- Преднизолон или дексаметазон коротким курсом;
- Литий – когда не работают верапамил и глюкокортикоиды.
- Что делать, если произошел приступ кластерной головной боли?
- Дышать через кислородную маску;
- Триптаны инъекционно или спрей в нос;
- Лидокаин в нос когда не действуют другие средства.
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