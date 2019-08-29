Мэру Киева Виталий Кличко сделали прививку против дифтерии и столбняка. Правда, саму процедуру ревакцинации медики сделали неправильно.

Виталий Кличко заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию по Национальному календарю профилактических прививок учащихся школ и воспитанников детсадов.

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Согласно граику прививок взрослым каждые 10 лет нужно проводить ревакцинацию против дифтерии и столбняка. Это – единственный способ защититься от болезней.

Дети должны получить в разном возрасте вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита B, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

Семейный врач Марина Сикорская утверждает, что взрослым вакцину стоит колоть в дельтовидную мышцу, а на фото угол выбран для подкожного введения, пишет УП.Жизнь.



Кличко неправильно вакцинировали

Существуют правила введения вакцины. По словам врача, прививки вводится в дельтовидную мышцу, под углом 90 градусов.



Правильное место введения вакцины

Неправильное введение прививки может привести к боли и отеку в месте инъекции. Несмотря на это, это не повлияет на формирование иммунитета против болезней.

Виталий Кличко “Отказ родителей от вакцинации детей ставит под угрозу здоровье и жизнь других граждан. Поэтому хочу подчеркнуть: я поддерживаю нововведение относительно обязательной вакцинации в школах и садиках. Потому что здоровье наших детей – приоритет”.



Календарь профилактических прививок

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