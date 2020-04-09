Кличко объяснил, почему не заказывают украинские аппараты искусственной вентиляции легких
Завод, производивший аппараты искусственной вентиляции легких не работает. Поэтому заказать у них продукцию не получится.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
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По его словам, в медучреждениях столицы есть 390 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Он добавил, что купить новые аппараты украинского производства не получится, потому что завод сейчас не работает.
В помещении предприятия нет электроэнергии, газа и воды, все цеха разрушены. Частично осталась конструкторская документация, которую готовы предоставить частным предприятиям для производства аппаратов ИВЛ,
– сказал Кличко.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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