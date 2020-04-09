Кличко объяснил, почему не заказывают украинские аппараты искусственной вентиляции легких

Завод, производивший аппараты искусственной вентиляции легких не работает. Поэтому заказать у них продукцию не получится.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

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По его словам, в медучреждениях столицы есть 390 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Мэр Киева Виталий Кличко “В этом году на благотворительные средства больницам уже передали 10 аппаратов. За средства местного бюджета город планирует приобрести еще 52 аппарата. 17 из них поступят в ближайшее время. Эти все аппараты зарубежного производства, а именно –Франции. Что касается аппаратов отечественного производства, у нас есть несколько, они уже не новые и постоянно нуждаются в ремонте".

Он добавил, что купить новые аппараты украинского производства не получится, потому что завод сейчас не работает.

В помещении предприятия нет электроэнергии, газа и воды, все цеха разрушены. Частично осталась конструкторская документация, которую готовы предоставить частным предприятиям для производства аппаратов ИВЛ,

– сказал Кличко.



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