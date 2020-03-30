Кличко объяснил, почему Украина получила китайские тесты, от которых отказалась Испания

Кличко заявил, что Испания отказалась от партии тестов компании Bioeasy на антиген, а Украина получила тесты этой компании на антитела.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга.

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По словам Кличко, компания Bioeasy с 12 марта 2020 года имеет сертификат на продажу четырех видов экспресс-тестов. Испания отказалась от партии тестов на антиген. Украина же получила тесты на антитела. В этом их отличие. Тесты, что получил Киев сертифицированы в Украине.

Пожалуйста, перед тем, как распространять дежурный караул, обращайтесь к специалистам, которые смогут вам это четко объяснить",

– отметил Кличко.

Как известно, 27 марта испанские органы здравоохранения заявили, что они возвращают китайскому производителю большую партию быстрых тестов на диагностирование коронавируса, поскольку они оказались ненадежными.

Речь шла о компании Shengzhen Bioeasy Biotechnology. Испания решила вернуть тесты после того, как микробиологи сообщили, что у первых 9 тысяч тестов из партии чувствительность только 30%, а нужно по крайней мере 80%.

Что о бракованных тестах говорят в Китае

Посольство Китая в Испании обнародовало заявление, в котором отметило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в "список классифицированных поставщиков", который Китай предоставил Испании.

Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила в пятницу, что заменит некоторые наборы для тестирования. Она отметила, что неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов.

Фирма заявила, что провела недостаточную коммуникацию с клиентами относительно того, как пользоваться комплектами.



Какие есть тесты на выявление коронавируса / Инфографика 24 Канала

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