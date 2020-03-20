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Кличко рассказал, что и какими средствами дезинфицируют в Киеве

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Городской голова Киева отметил, что дезинфекция транспортных средств происходит несколько раз в день. Также обрабатывают остановки, пешеходные переходы, мосты, дороги.

Об этом Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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Он добавил, что также дезинфицируют подъезды жилых домов и лифты.

Для обработки используют 10 наименований дезинфицирующих средств. В частности, это тентамин, санидез, хлор, септональ и другие.

Коронавирус в Украине: короткоПо состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные.

Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1 и в городе Киев – 3.

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Автор: Марина Васильева
Теги: Виталий Кличко Новости Киева Новости Украины Здоровье Лечение Новости Здоровье
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