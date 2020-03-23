Большинство больных коронавирусом в Киеве заразились за рубежом

По состоянию на 23 марта в Киевской области зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусом. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, где они лечатся.

О новых случаях заражения в Киеве Кличко рассказал во время пресс-брифинга.

К теме Киевлянам запретили посещать детские и спортивные площадки: что еще изменится в столице

За последние сутки в Киеве зафиксировали 14 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 8 женщин в возрасте от 25 до 49 лет и 6 мужчин, возраст которых составляет от 23 до 56 лет.

По словам кличка, из 34 человек только 2 заразились в пределах области, а именно от больных коронавирус пациентов из Житомира и Киева. Остальные 32 человека подхватили инфекцию за рубежом: во Франции, Испании те Германии.

Кличко рассказал, что госпитализировать пришлось 23 человек. Остальные 11 больных находятся дома на самоизоляции и лечатся под контролем врачей.

Мэр столицы отметил, что наличие коронавируса уже проверили 594 киевлян. По состоянию на 23 марта, референс-лаборатория исследует 22 подозрения на коронавирус в регионе.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.