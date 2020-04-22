Кличко рассказал, сколько лекарств и средств закупил Киев для борьбы с коронавирусом

Департамент здравоохранения за счет резервного фонда Киева купил лекарства, которые применяют для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

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По его словам речь идет о 17 наименованиях медицинских препаратов, это антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты.

Виталий Кличко “На их закупку город потратил 101 миллион гривен. Доставка лекарств уже началась в определенные опорные больницы.”

Он добавил, что за последний месяц коммунальное предприятие "Фармация" приобрело 550 тысяч одноразовых масок. Они сейчас есть в продаже в сети коммунальных аптек в достаточном количестве. Кроме того город закупил у украинских производителей 100 тысяч марлевых масок.



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