24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Кличко рассказал, сколько лекарств и средств закупил Киев для борьбы с коронавирусом

- Читати новину українською
Киев закупил лекарств на 100 миллионов гривен / Unsplash

Департамент здравоохранения за счет резервного фонда Киева купил лекарства, которые применяют для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Также по теме: В Киеве закрыли мужской монастырь, где COVID-19 подтвердили у 12 монахов

По его словам речь идет о 17 наименованиях медицинских препаратов, это антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты.

 
Виталий Кличко
“На их закупку город потратил 101 миллион гривен. Доставка лекарств уже началась в определенные опорные больницы.”

Он добавил, что за последний месяц коммунальное предприятие "Фармация" приобрело 550 тысяч одноразовых масок. Они сейчас есть в продаже в сети коммунальных аптек в достаточном количестве. Кроме того город закупил у украинских производителей 100 тысяч марлевых масок.


Тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Виталий Кличко Лекарства
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
20 апреля 06:41 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
18 апреля 12:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
17 апреля 07:10 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
16 апреля 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
16 апреля 07:40 Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: список
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей