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Кличко рассказал сколько тестов на коронавирус сделали в Киеве

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Сколько тестов на коронавирус сделали в Киеве / Unsplash

Тестирование на коронавирус в Киеве проводится по алгоритмам ВОЗ. Диагностику проводят только у тех людей, которые имеют симптомы коронавируса или контактировали с больными.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге в Киеве.

Также на тему: во Львове мужчина, который умер от коронавируса, имел дважды отрицательный тест

Также, по его словам, проводится тестирование всех людей, которые вернулись из-за границы.

 
Мэр Киева Виталий Кличко
“Сначала врачи с помощью тестов на другие виды вирусов исключают возможность заболевания ими. Если не подтверждаются, то материалы передают на ПЦР тестирование на коронавирус”.

Кличко отметил, что в Киеве уже сделали более 4000 ПЦР-тестов, их еще осталось около 1000. 15 апреля ожидают новую партию.


Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Виталий Кличко Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Киева Здоровье Лечение
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