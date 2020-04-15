Кличко рассказал сколько тестов на коронавирус сделали в Киеве

Тестирование на коронавирус в Киеве проводится по алгоритмам ВОЗ. Диагностику проводят только у тех людей, которые имеют симптомы коронавируса или контактировали с больными.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге в Киеве.

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Также, по его словам, проводится тестирование всех людей, которые вернулись из-за границы.

Мэр Киева Виталий Кличко “Сначала врачи с помощью тестов на другие виды вирусов исключают возможность заболевания ими. Если не подтверждаются, то материалы передают на ПЦР тестирование на коронавирус”.

Кличко отметил, что в Киеве уже сделали более 4000 ПЦР-тестов, их еще осталось около 1000. 15 апреля ожидают новую партию.



Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

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