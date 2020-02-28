В каких больницах Киева будут госпитализировать больных коронавирусом
В Киеве проходят масштабные учения по противодействию коронавирусу. Подготовили 500 коек для госпитализации людей с подозрением на это заболевание.
Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко на брифинге перед началом учений.
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Эти отделения будут в таких медучреждениях: Александровская больница, Киевская городская больница №4, Киевская городская больница №9, в городских детских клинических больницах №1 и №2, в детской инфекционной больнице в Киевском медицинском центре репродуктивной и перинатальной медицины.
Обучение по противодействию коронавирусу / 24 канал
По словам Кличко, во всех этих заведениях есть все необходимые средства индивидуальной защиты, расходные материалы и дезинфекционные средства, которые нужны для оказания помощи.
Также подготовили две бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Для этих людей развернули 500 коек: 237 для взрослых, 200 для детей и 63 – для беременных,
– сказал Кличко.
В инфекционных отделениях подготовили 78 боксов, реанимационные отделения обеспечены средствами для обеспечения искусственной вентиляции легких. Для случаев осложнения эпидемиологической ситуации предусмотрели дополнительные отделения. При необходимости их перепрофилируют для госпитализации пациентов. В них есть дополнительно 185 коек для изоляции людей.
Коронавирус Covid-19: коротко
- По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболели свыше 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
- Умерли от болезни более 2700 людей, выздоровели – больше 30 000 человек.
- В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
- По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
- 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
- МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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