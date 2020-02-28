В каких больницах Киева будут госпитализировать больных коронавирусом

В Киеве проходят масштабные учения по противодействию коронавирусу. Подготовили 500 коек для госпитализации людей с подозрением на это заболевание.

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко на брифинге перед началом учений.

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Городской голова Киева Виталий Кличко “Сейчас в столице обустроено 7 баз для госпитализации людей, у которых могут обнаружить коронавирус. 3 из них для взрослых, 3 – для детей, и специальная база для беременных”.

Эти отделения будут в таких медучреждениях: Александровская больница, Киевская городская больница №4, Киевская городская больница №9, в городских детских клинических больницах №1 и №2, в детской инфекционной больнице в Киевском медицинском центре репродуктивной и перинатальной медицины.



Обучение по противодействию коронавирусу / 24 канал

По словам Кличко, во всех этих заведениях есть все необходимые средства индивидуальной защиты, расходные материалы и дезинфекционные средства, которые нужны для оказания помощи.

Также подготовили две бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Для этих людей развернули 500 коек: 237 для взрослых, 200 для детей и 63 – для беременных,

– сказал Кличко.

В инфекционных отделениях подготовили 78 боксов, реанимационные отделения обеспечены средствами для обеспечения искусственной вентиляции легких. Для случаев осложнения эпидемиологической ситуации предусмотрели дополнительные отделения. При необходимости их перепрофилируют для госпитализации пациентов. В них есть дополнительно 185 коек для изоляции людей.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболели свыше 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 2700 людей, выздоровели – больше 30 000 человек.

В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.

По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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