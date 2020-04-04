Кличко заявил об обязательной кремации умерших: в Минздраве опровергают

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у врачей существует протокол, предусматривающий исключительно кремацию умерших от коронавируса. Однако в государственном протоколе по лечению людей с COVID-19 о кремации ничего не упомянуто.

Такое заявление Виталий Кличко сделал во время интервью изданию "Радио Свобода".

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Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. В отношении этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация,

– сказал мэр Киева.

Обратите внимание! На сегодня в Украине утвержден приказом Минздрава только один протокол – "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". В нем вообще не говорится о погребении. Других приказов Минздрава и постановлений главного санитарного врача относительно захоронения умерших от коронавируса на сайте Минздрава нет.

В то же время есть распоряжение главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 27 марта, в котором не сказано об отмене церемонии захоронения и обязательной кремации.

В пресс-службе Минздрава журналистам "Громадського" подтвердили, что возможность похоронить умерших от коронавируса остается.

На сегодняшний день происходят захоронения. Если это кремация, то это должно быть официально озвучено. Пока идут похороны. Если будут изменения, Ляшко в первую очередь об этом скажет,

– сказали в ведомстве.

Ранее Виктор Ляшко отмечал, что Минздрав разрабатывает правила захоронения умерших от коронавируса. Рекомендации по захоронению разрабатывали в Центре общественного здоровья, однако в них речь не идет об обязательной кремации.

Что известно о захоронении умерших от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует никаких особых правил для захоронения умерших с COVID-19.

Прежде всего, Минздрав рекомендует уменьшить время и количество людей на похоронах человека, умершего от коронавирусной болезни.

Советник Киевского городского председателя, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко заявлял, что распоряжение предусматривает ряд дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий. О запрете проведения ритуальных мероприятий речь не идет.



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