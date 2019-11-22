Климакс: как облегчить наступление менопаузы – объяснения Супрун

Климакс сложный период в жизни женщины. Как справиться с физическим и психологическим дискомфортом, как предотвратить остеопороз, изменении веса, выпадение волос и неприятные ощущения во время секса – вопросы, которые беспокоят многих женщин.

Менопауза или климакс – это завершение репродуктивного возраста, но никак не жизни, рассказывает Ульяна Супрун.

Читайте также: Для сердечников предлагают новый способ лечения

Жизнь после климакса может быть активной, творческой, здоровой и секс может приносить удовольствие.

Что происходит во время менопаузы

У женщин детородного возраста постоянно продолжается менструальный цикл и созревают яйцеклетки. При этом яичники выделяют гормоны: эстрогены, прогестерон и тестостерон. Тестостерон также выделяют надпочечники. Без эстрогенов женский организм начинает меняться.

Созревание яйцеклеток не происходит, если женщина беременна, частично – в период лактации, в случае аменореи через стресс, перетренировки или недостаточного питания.

У каждой женщины по-своему, но рано или поздно наступает переходный период – пременопауза и менопауза, когда менструации и созревания яйцеклеток прекращаются.

Что делать в пременопаузу

Пременопауза, или же переходный период, может длиться 8-10 лет. Обычно она стартует после 40. В этот период яичники начинают вырабатывать меньше эстрогена.

Признаки пременопаузы: внезапная потеря контроля над весом, приступы потливости, нарушения сна, перепады настроения.

Понять, что это-пременопауза, женщина может по нерегулярности цикла и вазомоторных симптомах – "приливах".

Менопауза – симптомы О наступлении менопаузы говорят, когда последняя менструация была 12 месяцев назад. Симптомами приближения менопаузы являются приступы холода и потливости ночью, вагинальная сухость и боль во время секса, потребность в частом мочеиспускании или недержание мочи, бессонница, раздражительность, перепады настроения. Также может ощущаться сухость кожи и слизистой рта и глаз, набухание и боль в молочных железах, предменструальный синдром может ухудшаться, а интенсивность менструаций меняться. Могут беспокоить головные боли, тахикардия, боль в суставах и мышцах, а также рассеянность, временные провалы в памяти, набор веса, выпадение волос и их истончение.

Читайте также: Женскую менопаузу можно отсрочить на 20 лет

Как облегчить проявления менопаузы

Гормональная терапия помогает в случае вазомоторных симптомов, перепадов настроения, вагинальной дистрофии и сухости. Она имеет свои преимущества и риски: риск тромбоза, инсульта и рака молочной железы.

Риск остеопороза существенно уменьшается благодаря силовой нагрузке и, опять же, гормональной терапии.

Нужно также исключить факторы риска остеопороза: чрезмерное потребление алкоголя и кофеина, курение, недостаточный индекс массы тела, избыток витамина А и натрия в рационе, нехватке кальция и витамина D.

Антидепрессанты не прописывают для лечения перепадов настроения. Но в случае генерализованной тревожности или депрессии врач должен их назначить.

Эффективны и нужны не только таблетки, но и когнитивно-поведенческая терапия.

Почему увеличивается вес во время менопаузы

Здесь несколько причин. Становится меньше эстрогенов, а эстрогены (как и тестостерон) поддерживают мышечную массу и адекватную плотность костей. Меньше эстрогенов – меньший объем мышц.

40-50 лет – смущающее время, когда приходится переживать и за детей, и за родителей, и "приливы", и вес, и работу. Поэтому недостаток сна и избыток кортизола (а может и инсулина, если заедать все это сладким) приводит к развитию висцерального жира.

Как заниматься сексом при климаксе

С лубрикантами и без стеснения относительно своего тела.

Из-за нехватки эстрогенов вагина теряет эластичность и хуже выделяется смазка, поэтому во время пенетрации может быть больно. Побороть сухость помогут лубриканты, местные средства с эстрогеном или гормональная терапия.

Упражнения Кегеля поддерживают тонус вагины и предотвращают ее опущение.

Еще вы прекрасно знаете, что секс – это не только вагинальная пенетрация – есть оральный секс, массаж, секс-игрушки эрогенные зоны кроме вульвы и вагины.

"Разговор на подушке" также поддерживает близость и доверие партнеров. Есть разные способы не прекращать сексуальную жизнь.



Не стоит отказываться от секса с наступлением климакса

Что делать, чтобы сохранить тело в тонусе

Полноценное питание важно всю жизнь. Но в старшем возрасте люди могут налегать на сладкое и "вредную еду" – не следует.

Читайте также: Избыток сахара рекордно быстро нарушает работу вашего кишечника

Именно увеличение потребления белка (не только мяса) необходимо людям старшего возраста, чтобы предотвратить саркопению – уменьшение объема мышц и развитие слабости и обвисание кожи на руках и ногах.

Как можно меньше сладкого и больше клетчатки. Есть больше овощей и рыбы полезно всем, в том числе – женщинам в менопаузе.

Физические нагрузки: ходьба в темпе, бег, силовые упражнения, велосипед, походы, танцы – комплексно помогают красиво выйти на пенсию. Это и поддержание здорового индекса массы тела, и предотвращения атеросклероза и диабета, деменции, остеопороза, потере равновесия и дегенерации сетчатки.

Именно мышечный каркас поддерживает кожу упругой, не дает ей провисать в случае потери веса.

Здоровый сон. Сон в абсолютной темноте, прохладе, без ночных подъемов предотвращает развитие тревожности, произвольный набору веса. Если полноценно спать, то меньшие шансы умереть от сердечно-сосудистых болезней.

Очень важно изменить парадигму: менопауза, пенсия, седьмой, восьмой десяток – это не конец, а скорее новое начало.