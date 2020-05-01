Ключ к лечению коронавируса: обнаружили еще одно влияние COVID-19 на организм человека

Китайские исследователи обнаружили важную корреляцию между количеством Т-клеток и COVID-19. Они также выяснили, что вирус SARS-CoV-2 не атакует иммунные клетки непосредственно, а действует через выброс цитокинов. Эти результаты имеют важное значение для корректировки текущих протоколов лечения.

Клинические наблюдения ученых за пациентами с COVID-19 показали, что у большинства из них наблюдается аномальное истощение иммунных Т-клеток, а именно лимфоцитов, которые играют решающую роль в иммунном ответе. Кроме того, количество Т-клеток связано с тяжестью коронавирусной инфекции, пишет EurekAlert.

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COVID-19 истощает иммунные клетки

Ученые обнаружили у пациентов с COVID-19 повышенную концентрацию цитокинов, которые обычно помогают бороться с инфекцией. Так называемый "цитокиновый шторм", когда в организме высвобождается очень большое количество молекул, может привести к неконтролируемому воспалению в организме.

Новые наблюдения доказали, что SARS-CoV-2 не атакует Т-клетки напрямую, а, скорее всего, запускает выброс цитокинов, которые затем приводят к истощению иммунных клеток.

Ученые исследовали ход коронавирусной болезни у 522 пациентов и 40 здоровых добровольцев. Пациенты, которые проходили лечение от COVID-19 в отделении интенсивной терапии, показали значительно меньшее количество лимфоцитов, по сравнению с пациентами с легкой формой COVID-19.

Важно, что Т-клетки, которые остались в организме пациентов после инфицирования, не могли полноценно функционировать. То есть, это влияло не только на результаты лечения, но и делало пациентов уязвимыми для повторного инфицирования.

Мы должны уделять больше внимания количеству Т-клеток и их функциям, а не только дыхательной системе пациента, – заявил автор исследования Йонгвен Чен.

По мнению авторов исследования, нужно сосредоточиться на поиске лекарств, которые могли бы восстанавливать количество и функциональность Т-клеток.



Течение заболевания COVID-19/Инфографика 24 Канала

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