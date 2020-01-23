КНДР закрывает свою границу из-за распространения коронавируса в Китае

Северная Корея временно закрывает свои границы для иностранных туристов из-за распространения по миру неизвестного вида коронавируса из Китая.

Больше всего туристов в КНДР обычно приезжают из Китая. Об этом пишет издание Telegraph.

Читайте также: Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространяется по миру

Запрет на въезд туристам будет действовать до тех пор, пока Северная Корея не убедится, что новый вид коронавируса, из-за которого зафиксировано 25 смертей в Китае, находится под контролем. Эту информацию подтвердили несколько туристических китайских компаний.

Добавим, туризм – это один из основных путей заработка КНДР из-за международных экономических санкций. Наибольшее количество иностранных туристов – это китайцы.

Читайте также: Как будут диагностировать смертельный коронавирус в Украине

Известно, что из-за вспышки вирусной пневмонии в Китае власти закрыли три города (Ухань, Хуанган и Эчжоу), приостановили все авиарейсы и железнодорожные сообщения оттуда, а также отменили празднование Нового года в Пекине.

Врачи Центральной больницы Уханя работают в специальных защитных костюмах, однако уже зафиксировано 11 случаев заражения врачей. Заболевание регистрируют в разных странах мира: 2 во Вьетнаме, в Таиланде зафиксированы 4 случая, по одному – в Японии, Южной Корее и США. Пока проверяют пациентов с подозрением на это заболевание в Италии, России и Шотландии.

Коронавирус – что это?

До сих пор считали, что коронавирус поражает животных. Передача от человека к человеку достаточно ограничена. Точные Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.До сих пор считали, что коронавирус поражает животных. Передача от человека к человеку достаточно ограничена. Точные причины вспышки в Китае еще выясняют.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.