Китайская вакцина против коронавируса может быть готова к концу года. Такой вывод сделала комиссия по вопросам надзора и управления активов (SASAC), которая принадлежит власти Китая.

Второй этап клинических испытаний начали сразу относительно двух вакцин. Над ними работают специалисты фармацевтической компании Sinopharm, при управлении SASAC, пишет British Herald.

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Всего в КНР на людях испытывают уже пять вакцин от коронавируса. Если хотя бы одна из них будет утверждена, Китай сможет ежегодно производить 100-120 миллионов вакцин.

Прошли ли вакцины испытания

В ходе испытаний около 2 000 добровольцев получили вакцины, разработанные Институтом биологических препаратов Уханя и Пекинским институтом биологических препаратов.

Следовательно, вакцина может быть готова к продаже уже в конце этого года или в начале 2021 года.

Почему до сих пор нет вакцины против коронавирусной болезни?Разработка вакцины – длительный процесс, который должен тестироваться в несколько этапов. В частности, вакцина должна пройти испытания на людях, далее следует наблюдение за добровольцами и одобрение научным сообществом. К тому же, даже если вакцину удастся быстрее разработать, самым длительным является процесс ее широкомасштабного производства и распространения среди населения. Ухудшают ситуацию также и антивакцинаторские движения. Иногда эпидемия заболевания, от которого создается вакцина, заканчивается раньше, чем она появляется.