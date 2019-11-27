Кофе без кофейных зерен: новая техника без вреда для здоровья

Кофе без кофе – звучит странно, однако это реальность. Разработали молекулярное кофе, которое не содержит в своем составе кофейных зерен. На вкус, уверяют производители, это никак не повлияло. Кофеманы могут быть спокойными.

Американский стартап Atomo разработал технологию производства напитка, имитирующего кофе. В новом кофе не будет кофейных бобов, рассказывает Cnet.

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Кофе без кофейных бобов

Первый продукт компании – колд-брю поступит в продажу в следующем году.

Колд брю – это один из способов альтернативного заваривания кофе. Дословно – кофе холодного заваривания. Особенность метода в том, что кофе заваривается в холодной воде, в связи с чем требуется от восьми до 24 часов.

На вид и вкус – напиток как обычный кофе. Создатели отмечают, что такой кофе будет менее горьким, чем обычный. Потому, его можно будет пить без добавления сливок и сахара.



Кофе без кофе

И хоть молекулярный кофе изготовлен без содержания кофейных зерен – в нем присутствует кофеин. Поэтому функцию "взбодрить" такой кофе сохраняет.

Изготавливают молекулярный кофе на основе тыквы и семян подсолнечника. Однако все ингредиенты кофе не разглашают, состав запатентован.

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