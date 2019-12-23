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Кофеин уменьшает уровень холестерина и риски ожирения

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Польза и вред кофе / Unsplash

Опираясь на свое исследование, ученые из Иллинойского университета считают, что кофеин тормозит ожирение и рост уровня холестерина.

Ученые пришли к выводу, что кофеин уменьшает запас липидов в жировых клетках и ограничивает выработку триглицеридов.

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В течение четырех недель крысы держали обезогенную диету, которая содержала в себе 40% жира, 45% углеводов и 15% белка. Они употребляли кофеин в количестве, эквивалентном 4 чашкам кофе в день. Грызуны, которые употребляли кофеин, набрали на 16% меньше веса и накопили на 22% меньше жира, чем те, которые не употребляли его.

Также специалисты установили, что кофеин уменьшил накопления липидов в жировых клетках на 20% – 41%. Кроме того, они проследили экспрессию нескольких генов, связанных с ожирением и обменом липидов.

Користь кави
Кофе может уменьшить выработку холестерина / Unsplash

Все кофеиновые напитки значительно уменьшили показатели Fasn и Lpl. В клеточных культурах экспрессия Fasn уменьшилась на 31% -39%, а экспрессия Lpl – на 51% -69% среди клеток, которые получали синтетический кофеин или кофеин из парного чая или кофе, обнаружили они.

У крыс, употреблявших кофеин с чаем, экспрессия Fasn уменьшилась на 39% жировой ткани и на 37% в печени.

Именно снижение экспрессии Fasn и двух других генов уменьшило интенсивность выработки холестерина липопротеидов низкой плотности и триглицеридов в печени.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Здоровая жизнь Профилактика заболеваний
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