Когда человек с коронавирусом перестает быть заразным: новое исследование

Новое исследование показало, что пациенты с COVID-19 не могут заражать других людей спустя 11 дней после инфицирования. Так происходит даже если в организме все еще остается коронавирус, который выявляют тесты.

К такому позитивному выводу пришли ученые из Сингапура, пишет New York Post.

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Сколько человек может передавать коронавирус

При этом заразность сохраняется в период от 7 до 10 дней после появления классических признаков болезни, среди которых высокая температура, а также сухой кашель. Но все попытки изолировать COVID-19 и выделить его культуру через 11 дней после начала симптомов закончились безрезультатно.

Такими являются результаты работы ученых Национального центра инфекционных болезней и Академии медицины Сингапура, в которых приняли участие 73 пациента с коронавирусом.

Через 11 дней коронавирус не передается / unsplash.com

Положительные тесты подтверждали, что вирус из организма пациентов не исчез через две недели, но его было недостаточно для инфицирования.

Основываясь на собранной информации с момента начала пандемии COVID-19, мы можем сказать, что инфекционный период коронавирус у пациентов с симптомами составляет около двух дней перед началом появления симптомов и сохраняется в течение 7-10 дней после,

– пишут авторы исследования.

По словам ученых, количество активных репликации вирусных частиц быстро снижается после первой недели, и количества вируса, достаточного для заражения других людей на второй неделе болезни.