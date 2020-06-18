В Украине День медработника отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. В 2020 году этот день приходится на 21 июня.

День медика – профессиональный праздник, в который принято поздравлять абсолютно всех работников отрасли здравоохранения в Украине, сообщает 24 канал.

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История праздника Дня медика в Украине

Для того, чтобы поддержать инициативу работников учреждений и заведений здравоохранения Украины, первый президент Леонид Кравчук 3 июня 1994 года подписал указ "О Дне медицинского работника".

В третье воскресенье июня День медика отмечался в Советском Союзе и все еще отмечается этих самых числах во многих странах постсоветского пространства.

Словом, в один и тот же период этот праздник отмечают в Украине, Беларуси, Латвии, Армении, Молдове, Казахстане и России.

Особых и единых традиций в Украине ко Дню медика нет. Обычно, в этот день в учреждениях здравоохранения проводят торжественное собрание, а община организует выставки, лекции, презентации или семинары о профессиях в медицинской отрасли.

Стоит отметить, что также существует Международный день врача, который отмечают в первый понедельник октября. Зато Международный день медицинской сестры отмечается 12 мая.

Медсестра несет медицинское оборудование, чтобы помочь пациентке с подозрением на COVID-19-Черновцы, май 2020 / Фото: AP

10 интересных фактов о медиках

Врачи начали носить белые халаты во второй половине 19 века, а массовыми они стали во время пандемии испанки. Англичанин Джозеф Листер выдвинул теорию об "антисептичности" этой формы, а вера в это пригодилась в борьбе с пандемией. Сейчас считается, что белый цвет халатов вызывает доверие у пациентов, впрочем, вероятнее всего, белая форма одежды позволяет лучше следить за стерильностью. Врачи оставляют губки и другие медицинские инструменты внутри своих пациентов около 6000 раз в год. В Индии действует интересный закон. Индийские врачи должны выписывать рецепт большими буквами, чтобы предотвратить несчастные случаи, которые могут быть вызваны неправильным толкованием их почерка. Чтобы доказать, что бактерии хеликобактер пилори могут вызвать язву желудка, Барри Дж. Маршалл выпил культуру H. pylori, в результате чего развил язву. Впрочем, после этого он успешно вылечил ее антибиотиками, а за свое открытие в 2005 году получил Нобелевскую премию. Первую трансплантацию сердца от человека к человеку совершили 3 декабря 1967 года. Первопроходцем стал врач по имени Кристиан Барнард. Около 64% ​​медиков заявляют, что работают сверхурочно. Некоторые врачи могут работать аж 60 часов в неделю. Древнейшая письменная запись, в которой упоминается практика медицины – Кодекс Хаммурапи в Месопотамии с 18 века до нашей эры. Этот обширный кодекс законов содержал в себе информацию для медиков о выплатах за успешное лечение и наказание за медицинскую неудачу. Например, оплата была лучше, если вылечить состоятельного человека. Но если этого не выполнить, то это может привести к потере руки. Древнейшая документация об официальной больнице с врачами и пациентами происходит с V века нашей эры, а конкретно из Шри-Ланки. Женщины осваивают медицинскую профессию еще со времен Древнего Египта, в основном как "многопрофильные врачи" и акушерки. Однако в 18 веке на Западе стали считать, что интеллектуальное образование вредно для женщин и до 19 века женщины были вытеснены из медицинских должностей – остались только медсестры и акушерки. Пластическая хирургия существовала еще во времена Древнего Египта, но считается, что эта отрасль начала активно развиваться во время Первой мировой войны.

Профессия медика требует больших знаний, поскольку цена ошибки может стоить жизни. Профессиональный праздник День медицинского работника – отличный шанс поблагодарить их за ежедневную сложную работу, особенно в такие напряженные времена пандемии COVID-19.