Когда медики получат 300% надбавки: Степанов наконец назвал даты

Надбавку медикам, которые лечат коронавирус, за март полностью выплатили уже большинству областей. За прошлый месяц начнут начислять на этой неделе (11-17 мая).

Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает 24 канал.

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По его словам, 12 мая состоялось селекторное совещание под председательством президента с участием премьера, руководителя Офиса президента и глав облгосадминистраций, на которой обсуждали выплаты 300% надбавки медикам.

Максим Степанов “У нас есть две части: выплаты за март и за апрель. Что касается марта: большинству областей уже выплатили в полном объеме согласно предоставленным ими справкам. При выплатах возникли некоторые бюрократические коллизии, которые требуют урегулирования”.

Он также объяснил, почему произошла такая задержка выплат за апрель. По его словам, это связано с поздним принятием изменений в госбюджет.

Национальная служба здоровья Украины получила все средства, и сейчас идет процесс заключения договоров с больницами. В тарифы COVID-19 заложена выплата 300% надбавки медикам в полном объеме. Надеюсь, уже на этой неделе пойдут выплаты,

– сказал Степанов.

Выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что финансирование на эти нужды выделили. А в том, что медики не получили денег, – виновата власть на местах.

Денис Шмыгаль “Кабинет министров еще в прошлом месяце насчитал все средства. Вместо того, чтобы обеспечить врачей доплатами, началось какое-то непонятное перебрасывания бумажками и торможение процессов. Уже все доплаты осуществили за март, и сейчас происходит начисление доплат за апрель. Все области имеют одинаковые условия и инструкции”.

По его словам этот вопрос находится на его личном контроле, президента Зеленского и министра здравоохранения Степанова.

По состоянию на 13 мая в Украине коронавирусом заболели 3 208 медиков, 23 из них умерли. Такой высокий показатель объясняется плохим обеспечением больниц и отсутствием средств защиты.

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