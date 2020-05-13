Когда медики получат 300% надбавки: Степанов наконец назвал даты
Надбавку медикам, которые лечат коронавирус, за март полностью выплатили уже большинству областей. За прошлый месяц начнут начислять на этой неделе (11-17 мая).
Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает 24 канал.
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По его словам, 12 мая состоялось селекторное совещание под председательством президента с участием премьера, руководителя Офиса президента и глав облгосадминистраций, на которой обсуждали выплаты 300% надбавки медикам.
Он также объяснил, почему произошла такая задержка выплат за апрель. По его словам, это связано с поздним принятием изменений в госбюджет.
Национальная служба здоровья Украины получила все средства, и сейчас идет процесс заключения договоров с больницами. В тарифы COVID-19 заложена выплата 300% надбавки медикам в полном объеме. Надеюсь, уже на этой неделе пойдут выплаты,
– сказал Степанов.
Выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что финансирование на эти нужды выделили. А в том, что медики не получили денег, – виновата власть на местах.
По его словам этот вопрос находится на его личном контроле, президента Зеленского и министра здравоохранения Степанова.
По состоянию на 13 мая в Украине коронавирусом заболели 3 208 медиков, 23 из них умерли. Такой высокий показатель объясняется плохим обеспечением больниц и отсутствием средств защиты.
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