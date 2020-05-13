Когда нельзя брить подмышки

Брить или не брить подмышки – это личный выбор каждого. Сейчас у науки нет доказательств, что в этом есть какая-то польза.

Але існують захворювання, коли це справді може бути небезпечним і від цієї гігієнічної процедури краще відмовитися, пише tolkosprosit.docplus.

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Коли не можна голоти під пахвами?

Дерматологи рекомендують цього не роби при чотирьох захворюваннях.

Контагіозний молюск

Це вірус, через який на шкірі з'являються висипання круглі, рожеві висипання. При пошкодженні цих утворень можливо зараження здорових тканин, які є поряд. Щоб цього уникнути фахівці рекомендують уникнути гоління в ділянках, де є зараження.

Вірус папіломи людини

Іноді він проявляється кондиломами – бородавками, які можуть вирости й під пахвами. Під час гоління їх можна пошкодити й на бородавці може з'явитися мікротріщина, через які вірус спочатку потрапить на лезо, а потім і на будь-який інший ділянку шкіри, за яким воно пройдеться. Це може викликати появу нових бородавок в інших місцях.



При пошкодженні кондилом вірус може поширюватись / unsplash.com

Вітиліго

Захворювання, коли на шкірі з'являються місця депігментації (порушення забарвлення) різного розміру. Медики вважають, що багатьох випадках вогнища захворювання виникають в місцях, де шкіра була пошкоджена. Щоб уникнути появи нових білих плям, людям рекомендують уникати порізів під час гоління.

Гнійний гідраденіт

Це важка форма акне, при якій потові залози й отвори волосяних фолікулів забиваються і через це запалюються. В місцях запалення виникає свербіж, біль і неприємний запах. Припинення гоління покращує перебіг захворювання.

П'яте протипоказання – прийом антикоагулянтів – ліки, які запобігають утворенню тромбів в судинах. Навіть незначний поріз може привести до сильної кровотечі, оскільки кров буде згортатися повільніше, ніж зазвичай. Тому краще уникнути будь-яких процедур, які можуть травмувати вашу шкіру.

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