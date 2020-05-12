Когда Украина откроет границы: объяснение Минздрава

В вопросе открытия границы Украина ориентируется на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. А также на решение других стран Европы.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также по теме Вторая волна коронавируса: в Украине начнется массовая вакцинация против гриппа

Он отметил, что Минздрав следит за заседаниями профильных министерств, отвечающих за эпидемическую ситуацию и транспортное сообщение в ЕС.

Виктор Ляшко “Еженедельно в ЕС проходят заседания. Они рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Еженедельно они это обсуждают и решение до сих пор не принято. Украина внимательно следит за ними”.

По его словам, для ориентира Украина выбрала Польшу, так как по динамике заболеваемости эта Европейская страна опережает нас.

Уже будем следить, как они будут открывать границы. Понимаете, коронавирус – новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются,

– сказал Ляшко.

Отметим, что с 15 мая Латвия, Литва и Эстония договорились открыть внутренние границы. Однако Еврокомиссия рекомендовала продлить закрытие границ ЕС до 15 мая.

Взамен Испания планирует начать принимать туристов не раньше 2021 года, но это еще не окончательное решение. Также планирует не спешить с открытием границ и Италия, пускать туристов начнут осенью.

Решение открыть границы страны и снять ряд других ограничений, которые вводились из-за коронавируса, власть Чехии приняла еще 24 апреля. Жители страны смогут выезжать за границу на отдых.



Что заработает с 11 мая / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.