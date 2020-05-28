Когда в Украине будет нулевая статистика заболеваний коронавирусом

В Украине каждый день фиксируют новые случаи заболеваемости коронавирусом. Однако вскоре наша страна может дойти до нулевой статистики, когда за день не будет зафиксировано ни одного нового случая заражения.

Пока в Министерстве здравоохранения довольно осторожны с такими датами. Ведь, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, все будет зависеть от того, как в дальнейшем себя будет вести вирус. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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22 июня – ориентировочная дата, когда в Украине не будут регистрироваться новые заболевания коронавирусом, отметил Ляшко.

Важно! По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировано 21 905 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировали 321 новый случай.

При этом он добавил, что пока неизвестно, будет ли коронавирус иметь сезонность, как у гриппоподобных заболеваний.

Как Россия вносит неожиданные изменения в географию циркуляции вируса

По словам Ляшко, география циркуляции коронавируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. После падения динамики в Китае наступила очередь Европы. За ними должна идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия. Однако в этом традиционном графике все ломает Россия, которая показывает динамику в то время, когда в других европейских странах болезнь пошла на убыль. Поэтому такие неожиданные факторы могут внести свои изменения в распространение коронавируса.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала