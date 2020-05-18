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Когда в Украине разрешат массовые мероприятия

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В Украине не разрешат массовые мероприятия в ближайшее время
В Украине не разрешат массовые мероприятия в ближайшее время / unsplash.com

Массовые мероприятия в Украине позволят устраивать в последнюю очередь. Потому что они имеют наибольший риск для граждан из-за распространения коронавируса.

Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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Он отметил, что такие мероприятия позволят устраивать только после стабилизации эпидемической ситуации.

Виктор Ляшко 
"Массовые мероприятия будут открываться одними из последних, поскольку это – массовое скопление населения и наибольший риск передачи инфекционной болезни, которая передается воздушно-капельным путем".

Ляшко добавил, что смягчения карантина будут происходить в тех областях, которые будут отвечать эпидемиологическим показателям.

Сегодня среди таких показателей рассматривается вопрос количества заболеваний на 100 тысяч населения за последние 7 дней, загруженность больниц, количество тестирований за последнюю неделю, и возможно, коэффициент прироста новых случаев коронавирусной болезни,
– сказал главный санитарный врач.

Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналуОслабление карантина с 22 мая / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Фестивали Концепт Виктор Ляшко Здоровье Лечение
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