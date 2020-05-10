Когда в Украине завершится масочный режим: ответ Ляшко

Украинцы смогут снять защитные маски уже к концу лета, если снизится уровень заболеваемости коронавирусом. Продолжать ли снова карантин – правительство решит 22 мая.

Если заболеваемость COVID-19 снизится, можно будет говорить не только об отмене масочного режима, но и об открытии детских садов. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года,

– отметил Ляшко.

Целесообразно ли продолжать карантин еще раз – правительство, учитывая эпидемиологическую ситуацию, будет решать 22 мая.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет", – отметил главный санитарный врач.

Важно! Решение правительства об ослаблении карантина вступит в силу с 11 мая. В целом карантин продлили до 22 мая.

По состоянию на 9 мая в Украине зафиксировали 15 232 случаи коронавируса, из них 391 – летальный. Выздоровели 3 060 человек.



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