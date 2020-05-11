Когда и как закончится эпидемия COVID-19: историки провели параллель с предыдущими пандемиями

Историки считают, что у пандемия имеет два типа окончаний: медицинское, которое возникает, когда уровень заболеваемости и смертности падает, и социальное, когда эпидемия страха по поводу заболевания уменьшается.

Эпидемия может закончиться не потому, что медицина победила болезнь, а потому что люди устали от паники и учатся жить в новых условиях, пишет The New Yotk Times.

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Когда люди спрашивают, когда закончится эпидемия, они преимущественно имеют в виду социальное ее значение. Нечто похожее сейчас происходит и в дискуссиях относительно COVID-19:

Как мы видели в дискуссии об открытии экономики, многие вопросы относительно так называемого конца определяются не медицинскими данными и данными здравоохранения, а социально-политическими,

– сказал историк из Гарварда Аллан Брандт.

К примеру, чума трижды становилась причиной пандемии и по разным подсчетам унесла жизни от 75 до 200 миллионов человек. Впрочем, еще во время первой пандемии были люди, которые делились на два типа: одни прятались в своих домах, а другие хотели жить "на полную" несмотря на ужасную картину на улицах и в госпиталях. В частности, Джованни Боккаччо писал, что хочет "сильно пить, наслаждаться жизнью на полную, петь и веселиться, удовлетворять все свои желания, когда появится возможность и воспринимать все это как одну огромную шутку".

Интересно, что есть несколько версий, почему масштабное распространение чумы после третьей пандемии. Основная из них – это холодная погода, которая сильно уменьшала количество крысиных блох. Впрочем, это все равно не исключало распространение болезни воздушно-капельным путем.



Слово "чума" до сих пор вызывает страх / Фото: cvltnation.com

Конечно, чума никуда не исчезла. Вакцина против нее существует, но она не может уберечь от сложной (легочной) формы болезни и используется только на людях, имеющих самые высокие риски заражения.

Сейчас чума встречается на всех континентах, кроме Океании, но подавляющее большинство случаев заражения человека с 1990 года происходят в Африке: в Демократической Республике Конго, Перу и на Мадагаскаре. Ее эффективно лечат с помощью антибиотиков, главное – вовремя обратиться за медицинской помощью. Несмотря на это, сам термин болезни до сих пор наводит на людей страх.

Другую пандемию удалось искоренить сугубо медицинским путем. Вакцина против оспы позволяет уберечь от заражения в течение всей жизни. Симптомы оспы настолько необычные, что наличие инфекции очевидно. Это значительно упрощает слежение за распространением болезни и отслеживание контактных лиц. Но до изобретения вакцины, болезнь унесла жизни по меньшей мере одного миллиарда человек.

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В то же время испанский грипп, который вспыхнул в 1918 году, стал существенным примером экономического и социального воздействия пандемии (которая возникала дважды) на социум. Ученые установили, что пандемия привела к уменьшению уровня образования среди населения. По мнению экспертов, грипп со временем просто мутировал в менее летальный штамм.

До того, как вспышка закончилась, умерло от 50 до 100 миллионов людей по всему миру.

Как по мнению историков закончится эпидемия COVID-19

Историки говорят, что пандемия коронавируса может закончиться еще до того, как человечество изобретет вакцину или эффективное лечение. Просто потому, что человечество устанет жить в таком режиме.

Я думаю, что существует такая социально-психологическая проблема истощения и разочарования. Может наступить момент, когда люди просто скажут: "Хватит. Я заслуживаю того, чтобы иметь возможность вернуться к своей обычной жизни",

– сказала историк из Йельского университета Наоми Роджерс.

Это уже происходит. В некоторых странах постепенно ослабляют ограничения несмотря на предупреждения ВОЗ, разрешая открытие парикмахерских, салонов красоты и тренажерных залов.



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