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Когда закончится пандемия COVID-19: ученые назвали даты

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Окончания пандемии
Окончания пандемии / ЕРА

Ученые провели исследование, которое помогло выяснить, когда же закончится пандемия COVID-19. Согласно результатам, смертоносная болезнь грозит людям еще относительно недолго.

Исследователи заявили, что ожидать окончания пандемии стоит осенью, сообщает издание Daily Mail.

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Пандемия COVID-19 в разных странах закончится в разное время:

  • Великобритания – примерно 30 сентября;
  • США – ориентировочно 11 ноября.
  • Италия – 24 октября.
  • Бразилия – до конца года.

Дело в том, что в последней стране, Бразилии, зафиксировали вспышку COVID-19. Эта страна заняла 2 место по заболеваемости. Именно поэтому гражданам Бразилии придется быть в зоне риска к концу года. В США ситуация лучше, там показатели заболеваемости стабильны.

Однако ученые заверили, что гарантировать точность этих прогнозов не могут, ведь вирус очень сложный. Также это зависит от ограничений, которые вводят в различных странах, и от количества тестирований.

По словам ученых, сильно радоваться таким прогнозам не нужно. Такой оптимизм может ослабить дисциплину и контроль, а это будет причиной для распространения вируса и инфекции. В таком случае прогнозы точно будут не действительны.

Что известно о COVID-19 в Украине?По состоянию на 24 мая 2020 года смертоносный недуг обнаружили у 20 986 украинцев, из них 617 умерли, а еще 7 108 – выздоровели. Больше всего больных зафиксировано в Черновицкой области – 3028 человек. Из них только 798 выздоровели.

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Здоровье Великобритания Бразилия исследования Новости США Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровая жизнь
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