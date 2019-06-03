Когда боль в спине должна насторожить
Существует система "красных флагов" – симптомов, которые должны вызвать у врача диагностическую настороженность.
Список симптомов составила врач-невролог Елена Гайворонская.
Читайте также: Как вылечить заболевания спины без лекарств
Жалобы
возникновения боли с новыми, необычными характеристиками в возрасте менее 20 или более 55 лет,
боль, которая не зависит от движения, боль в покое,
усиление боли в ночное время,
боль, которая нарастает,
отсутствие облегчения боли или усиление после лежания,
локализация боли в грудном отделе позвоночника или в грудной клетке,
длительное недомогание, лихорадка, беспричинная потеря массы тела;
Боль в спине опасна
Анамнез (история жизни и заболеваний)
перенос травма спины,
наличие в анамнезе онкологических (злокачественных) заболеваний,
персистильна инфекция,
остеопороз,
длительный прием кортикостероидов (в том числе в виде ингаляций),
применение антикоагулянтов,
внутривенное употребление наркотических препаратов,
иммунодефицит (в том числе ВИЧ-инфекция), прием иммуносупрессивных препаратов;
Осмотр
наличие у пациента очаговой неврологической симптоматики (слабость конечностей, онемение, нарушение мочеиспускания и дефекации),
боль при пальпации и перкуссии позвоночника, усиление боли при напряжении,
выраженная деформация позвоночника,
пульсирующее образование в брюшной полости;
Лабораторная диагностика
повышение СОЭ, СРБ,
непонятная анемия,
коагулопатия,
тромбоцитопения;
Лечение
отсутствие положительного эффекта от консервативного лечения пациента в течение 4-6 недель.
Наличие этих симптомов (особенно в совокупности) у пациента с болью в спине должно заставить врача лучше подумать о причинах боли и исключить серьезную патологию.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.