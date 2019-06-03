Когда боль в спине должна насторожить

Существует система "красных флагов" – симптомов, которые должны вызвать у врача диагностическую настороженность.

Список симптомов составила врач-невролог Елена Гайворонская.

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Жалобы

возникновения боли с новыми, необычными характеристиками в возрасте менее 20 или более 55 лет,

боль, которая не зависит от движения, боль в покое,

усиление боли в ночное время,

боль, которая нарастает,

отсутствие облегчения боли или усиление после лежания,

локализация боли в грудном отделе позвоночника или в грудной клетке,

длительное недомогание, лихорадка, беспричинная потеря массы тела;



Боль в спине опасна

Анамнез (история жизни и заболеваний)

перенос травма спины,

наличие в анамнезе онкологических (злокачественных) заболеваний,

персистильна инфекция,

остеопороз,

длительный прием кортикостероидов (в том числе в виде ингаляций),

применение антикоагулянтов,

внутривенное употребление наркотических препаратов,

иммунодефицит (в том числе ВИЧ-инфекция), прием иммуносупрессивных препаратов;

Осмотр

наличие у пациента очаговой неврологической симптоматики (слабость конечностей, онемение, нарушение мочеиспускания и дефекации),

боль при пальпации и перкуссии позвоночника, усиление боли при напряжении,

выраженная деформация позвоночника,

пульсирующее образование в брюшной полости;

Лабораторная диагностика

повышение СОЭ, СРБ,

непонятная анемия,

коагулопатия,

тромбоцитопения;

Лечение

отсутствие положительного эффекта от консервативного лечения пациента в течение 4-6 недель.

Наличие этих симптомов (особенно в совокупности) у пациента с болью в спине должно заставить врача лучше подумать о причинах боли и исключить серьезную патологию.

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