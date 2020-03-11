Когда будет достаточно антисептиков в Украине: ответ Ляшко

МОЗ провел встречу с отечественными производителями антисептиков и средств дезинфекции в Украине. Ведь в стране возник дефицит дезинфицирующих средств из-за паники населения относительно коронавируса.

Достаточное количество антисептиков появится в Украине в ближайшее время, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

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С производителями антисептических средств провели совещание и выяснили, почему возникли проблемы с обеспечением населения антисептиками. Ляшко отметил, что до конца недели такой проблемы в Украине не будет.

Виктор Ляшко "Сегодня у нас состоялась встреча со всеми отечественными производителями дезинфицирующих средств. Мы у них спросили о проблемах и о готовности обеспечить нашу страну дезинфицирующими и антисептическими растворами для того, чтобы не было проблем, пробелов. Мы услышали об их проблемах, и я думаю, за неделю все вопросы будут решены".

По словам Ляшко, у производителей достаточно сырья из которого изготавливают антисептики, поэтому проблем с наличием и доступом к антисептическим средствам не должно быть.

Чистые руки – одно из условий, которые должны соблюдаться, чтобы не заразиться коронавирусом Covid-19. Следовательно, их нужно или регулярно мыть, или пользоваться антисептиком. Помните, что хороший антисептик должен содержать 60-80% спирта или 2% хлоргексидина. Обрабатывать руки антисептиком нужно 30 секунд, продолжительность мытья рук тоже должна быть не меньше.

Вот пример, как правильно мыть руки.



Как правильно мыть руки / Фото: ВОЗ

Рекомендации ВОЗ по предотвращению распространения инфекции:

Мыть руки с мылом и соблюдать правила гигиены. Если нет доступа к воде и мылу – используйте антисептики.

Закрывайте нос и рот, когда чихаете локтем.

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться, тщательно мойте фрукты и овощи.

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.

В случае эпидемии, избегайте скопления людей и на некоторое время забудьте об использовании общественного транспорта.

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

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