Когда будет достаточно антисептиков в Украине: ответ Ляшко
МОЗ провел встречу с отечественными производителями антисептиков и средств дезинфекции в Украине. Ведь в стране возник дефицит дезинфицирующих средств из-за паники населения относительно коронавируса.
Достаточное количество антисептиков появится в Украине в ближайшее время, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.
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С производителями антисептических средств провели совещание и выяснили, почему возникли проблемы с обеспечением населения антисептиками. Ляшко отметил, что до конца недели такой проблемы в Украине не будет.
По словам Ляшко, у производителей достаточно сырья из которого изготавливают антисептики, поэтому проблем с наличием и доступом к антисептическим средствам не должно быть.
Чистые руки – одно из условий, которые должны соблюдаться, чтобы не заразиться коронавирусом Covid-19. Следовательно, их нужно или регулярно мыть, или пользоваться антисептиком. Помните, что хороший антисептик должен содержать 60-80% спирта или 2% хлоргексидина. Обрабатывать руки антисептиком нужно 30 секунд, продолжительность мытья рук тоже должна быть не меньше.
Вот пример, как правильно мыть руки.
Как правильно мыть руки / Фото: ВОЗ
Рекомендации ВОЗ по предотвращению распространения инфекции:
- Мыть руки с мылом и соблюдать правила гигиены. Если нет доступа к воде и мылу – используйте антисептики.
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете локтем.
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться, тщательно мойте фрукты и овощи.
- Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
- В случае эпидемии, избегайте скопления людей и на некоторое время забудьте об использовании общественного транспорта.
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
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