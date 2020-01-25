Когда будет готова вакцина против коронавируса: прогнозы специалистов

Первые клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа состоятся в течение трех месяцев. Однако опыт предыдущих лет свидетельствует о том, что создание вакцины требует значительно больше времени. В частности, вакцина от лихорадки Эбола была создана лишь через 20 лет исследований. А прививок от вируса Зика или атипичной пневмонии до сих пор не существует.

Загадочный коронавирус быстрыми темпами распространяется из Китая в другие страны. В попытке остановить эпидемию органы здравоохранения и фармацевтические компании начинают разработку вакцины. Однако опыт предыдущих лет показывает, что с нынешней системой организации исследований на это могут уйти годы, сообщает Business Insider.

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Что обещают ученые

По оптимистичному прогнозу директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи, ранняя редакция вакцины появится в течение нескольких месяцев, а клинические исследования первой фазы пройдут еще до начала лета.

Впрочем, опыт предыдущих разработок вакцин против опасных заболеваний неутешительный – процесс идет гораздо медленнее.



Создание вакцины против коронавируса продлится, вероятно, дольше, чем сейчас обещают/Фото:Unsplash

Предыдущий опыт

Первая вакцина против лихорадки Эбола была одобрена лишь недавно, спустя 20 лет исследований и четыре года клинических испытаний. Вакцины от вируса Зика, который начал распространяться по миру в 2015 году, до сих пор не существует: препарат находится на стадии тестирования.

Опыт борьбы с атипичной пневмонией (SARS), которая, как и нынешняя инфекция, зародившаяся в Китае и была вызвана коронавирусом, также не создана. Хотя с момента ее вспышки прошло более 15 лет.

В случае с SARS это объясняют тем, что усилия органов здравоохранения позволили остановить распространение вируса и необходимость в профилактике отпала.



Вакцина против коронавируса сейчас необходима/Фото:Unsplash

Действие и противодействие

Исследователи отмечают, что для создания полноценной вакцины необходим источник финансирования, который продолжит поддержку и после окончания острой фазы эпидемии.

Именно так случилось с исследователями, которые разрабатывали препарат против атипичной пневмонии. Когда беспокойство по поводу этой болезни стихло, сотрудников перевели на проект разработки вакцины против ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Другая проблема – отсутствие точной информации по многим аспектам нового заболевания, в частности инкубационного периода. Учитывая все сложности, реалистичный срок создания и начала использования вакцины против китайского вируса – 1-3 года.

Чем опасен новый вирус

В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирает. По состоянию на 25 января от коронавируса умер 41 человек, еще более 1300 инфицировано.

Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии и США.

Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии и США. Вместе с тем, врачи смогли вылечить 36 пациентов от смертельного вида коронавирус.

от смертельного вида коронавирус. Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.

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