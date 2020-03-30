Когда человек, больной коронавирусом, является самым заразным
Носитель коронавируса самый опасный в первую неделю после появления симптомов. В это время количество вируса в жидкостях является наивысшим.
Об этом сообщает South Morining China Post со ссылкой на исследование микробиологов из Гонконга, которое опубликовали на сайте The Lancet.
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Оно основано на анализе образцов слюны 23 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Каждое утро у них брали мазок из носоглотки.
Согласно результатам, вирусная нагрузка в слюне у пациентов в возрасте от 35 до 75 лет была самой высокой в течение семи дней после появления симптомов, а после этого – снижалась.
"Высокая вирусная нагрузка в течение первой недели болезни говорит о том, что COVID-19 легко может передаваться от одного человека к другому до того, как пациент будет госпитализирован", – рассказал один из соавторов статьи и доцент кафедры микробиологии университета Гонконга Кельвин Том.
Как защитить себя от коронавирус/Инфографика 24 Канала
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