Когда действительно нужно похудеть: 4 убедительные причины

Если лишний вес мешает вам жить полноценной жизнью, вы недовольны собой, тогда действительно стоит сбросить лишние килограммы.

Диетолог Светлана Скосар назвала основные причины, почему нужно похудеть.

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1. Проблемы со здоровьем

Высокое давление, нарушения жирового и углеводного обмена, заболевания печени и желудочно-кишечного тракта, гинекологические вопрос и др.

2. Низкая самооценка

Сбросить лишний вес нужно, если вы изменили стиль, стали отдавать предпочтение только модным вариантам одежды, избегать общения с другими, которые помнят вас в другом весе. Стоит похудеть и тогда, когда вы перестали ухаживать за собой, объясняя это усталостью или тем, что внешность – совсем не то, за что вас ценят люди.

3. Психологическая зависимость от еды

Когда еда стала вашим хобби, и вы все волнение, эмоции заедаете шоколадными батончиками, чипсами, бутербродами, чаем с чем-то вкусненьким.

4. Надуманные отговорки

Вы уверены, что подкорректируете свой вес и улучшите здоровье, когда подрастет ребенок, вы найдете свою вторую половину, новую работу, с 1 сентября, с понедельника, пойдете в отпуск и еще множество вариантов.

Пренебрежительное отношение к себе быстро входит в привычку. Если вовремя не пересмотреть свой образ жизни, то можно обречь себя на серьезные комплексы.

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