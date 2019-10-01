Когда двоится в глазах: о чем свидетельствует диплопия

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Когда двоится в глазах: что это и почему возникает
Когда двоится в глазах: что это и почему возникает / Фото из открытых источников

В офтальмологии двоение в глазах называют симптомом диплопии – когда человек видит двойной контур одного и того же предмета.

Как рассказала офтальмолог Людмила Панюшкина, диплопия бывает монокулярной или бинокулярной, передает "Обозреватель".

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Для определения необходимо закрыть один глаз – монокулярная диплопия сохраняется, когда не пораженный глаз закрыт. При бинокулярной диплопии закрытие любого глаза приводит к исчезновению жалоб.

Монокулярная диплопия обычно возникает вследствие внутриглазных проблем, которые приводят к неправильному рассеиванию света или "расщеплению" изображения.

У человека может быть помутнение, смещение хрусталика или интраокулярной линзы. Также двоение вызывает астигматизм, кератоконус, помутнение роговицы, отслоение сетчатки или ее патология в центральной зоне.


Причины помутнения в глазах поможет установить офтальмолог

Монокулярное двоение может возникнуть и из-за неправильного центрирования глаз, разницы в рефракции между глазами, дополнительного отверстия в радужке и синдрома сухого глаза, вследствие некоторых поражений центральной нервной системы.

Бинокулярное двоение более опасно и даже грозит жизни. Оно, обычно, является следствием несогласованности в движениях глазных яблок, ограничении их подвижности из-за патологии глазодвигательных мышц, нарушения их иннервации или поражения центральной нервной системы.

Основные причины: миастения, косоглазие, гипертиреоз, черепно-мозговая травма, недостаточность конвергенции ("сближение" глазных яблок при рассматривании объектов на близком расстоянии), поражение VI, III, IV пары черепных нервов вследствие диабета и рассеянного склероза.

Также причиной бинокулярного двоения может быть инсульт и аневризма, объемные образования головного мозга, мигрень, повышенное внутричерепное давление, алкогольная интоксикация и даже побочный эффект некоторых лекарств.

Лечение напрямую зависит от правильно поставленного диагноза. Поэтому, если вы заметили, что у вас двоится в глазах – немедленно обращайтесь за медицинской помощью к специалистам.

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