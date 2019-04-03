Когда и как украинцы смогут бесплатно пройти тестирование на рак
Начиная с лета, в Украине можно будет бесплатно получить направление на прохождение скрининговых исследований относительно наличия онкологических заболеваний.
На заседании правительства об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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Как получить направление на онкологический скрилинг?
Для теста на рак необходимо будет пойти к своему семейному врачу и получить направление на бесплатную диагностику. Это делается для того, чтобы уменьшить высокий уровень смертности от онкозаболеваний именно из-за поздней диагностики.
Какие существуют тексты на рак?
Рак шейки матки (женщины 21-65 лет):
- Осмотр гинеколога раз в год;
- УЗИ и кольпоскопия при необходимости;
- 9-26 лет (до начала половой жизни);
- Вакцинация от ВПЧ и девочкам и мальчикам;
- ПАП тест каждые 3 года;
- 30-65 лет – PAP + НПВ тест каждые 5 лет.
Рак молочной железы (женщины 44-74 лет):
- До 44 лет – УЗИ раз в год, при необходимости – маммография;
- 45-54 лет – маммография ежегодно;
- 55-74 лет – маммография каждые 2 года.
Рак толстой кишки (мужчины и женщины 45-75 лет):
- После 45 лет – колоноскопия каждые 10 лет;
- При необходимости – виртуальная колоноскопия (КТ колонография) каждые 5 лет;
- Гваяковая проба на скрытую кровь (gFOBT) или иммунохимический тест на скрытую кровь (FIT) – ежегодно.
Рак желудка (мужчины и женщины после 40):
Гастроскопия.
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Легкие (мужчины и женщины 55-74 лет):
Низкокодова КТ легких у пациентов высокой группы риска (курение по пачке сигарет в день в течение 30 лет).
Рак предстательной железы (мужчины 55-69 лет):
Рутинный скрининг не рекомендован. Однако пациентам из высокой группы риска (особенно первая степень родства – отец, брат) начиная с 45 лет необходимо регулярно посещать уролога и определять в крови уровень онкомаркера предстательной железы (простатспецифический антиген).
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