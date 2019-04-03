Когда и как украинцы смогут бесплатно пройти тестирование на рак

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Украинцы смогут бесплатно пройти обследование на рак
Украинцы смогут бесплатно пройти обследование на рак / pixabay.com

Начиная с лета, в Украине можно будет бесплатно получить направление на прохождение скрининговых исследований относительно наличия онкологических заболеваний.

На заседании правительства об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Ульяна Супрун
"В гарантированном пакете услуг первичного звена есть скрининговые тесты на рак. Этим летом мы с правительством будем развивать программу Бесплатная диагностика, будут дополнительные тесты по раннему выявлению”.

Как получить направление на онкологический скрилинг?

Для теста на рак необходимо будет пойти к своему семейному врачу и получить направление на бесплатную диагностику. Это делается для того, чтобы уменьшить высокий уровень смертности от онкозаболеваний именно из-за поздней диагностики.

Какие существуют тексты на рак?

Рак шейки матки (женщины 21-65 лет):

  1. Осмотр гинеколога раз в год;
  2. УЗИ и кольпоскопия при необходимости;
  3. 9-26 лет (до начала половой жизни);
  4. Вакцинация от ВПЧ и девочкам и мальчикам;
  5. ПАП тест каждые 3 года;
  6. 30-65 лет – PAP + НПВ тест каждые 5 лет.

Рак молочной железы (женщины 44-74 лет):

  1. До 44 лет – УЗИ раз в год, при необходимости – маммография;
  2. 45-54 лет – маммография ежегодно;
  3. 55-74 лет – маммография каждые 2 года.

Рак толстой кишки (мужчины и женщины 45-75 лет):

  1. После 45 лет – колоноскопия каждые 10 лет;
  2. При необходимости – виртуальная колоноскопия (КТ колонография) каждые 5 лет;
  3. Гваяковая проба на скрытую кровь (gFOBT) или иммунохимический тест на скрытую кровь (FIT) – ежегодно.

Рак желудка (мужчины и женщины после 40):

Гастроскопия.

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Легкие (мужчины и женщины 55-74 лет):

Низкокодова КТ легких у пациентов высокой группы риска (курение по пачке сигарет в день в течение 30 лет).

Рак предстательной железы (мужчины 55-69 лет):

Рутинный скрининг не рекомендован. Однако пациентам из высокой группы риска (особенно первая степень родства – отец, брат) начиная с 45 лет необходимо регулярно посещать уролога и определять в крови уровень онкомаркера предстательной железы (простатспецифический антиген).

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Теги: Медицина Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Медицинская реформа Ульяна Супрун Онкозаболевания
Источник: Здоров'я 24
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