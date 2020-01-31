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Когда и почему мужчине нужно обратиться к андрологу

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Когда идти к андрологу / urologist.kiev.ua

Андролог – врач, который специализируется на диагностике и лечении проблем мужского здоровья. Мужчины в течение всей жизни должны проводить плановые обследования у этого специалиста.

О важных периодах жизни мужчин и связанных с этими рекомендациях по посещению, рассказал уролог-андролог Михаил Рузаев.

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1. От 0 до 1 года. Детский уролог-андролог. Задача: узнать, правильно ли сформированы органы, нет ли крипторхизма, аномалий развития (удвоение почки). Нужно провести осмотр, УЗИ органов брюшной полости, анализ крови на кариотип.

2. 1 год до 6. Детский уролог-андролог. Задача: узнать есть ли фимоз, нет ли других жалоб. Осмотр, анализ мочи, крови, УЗИ органов брюшной полости. Расширение обследования по показаниям. 1 раз в 2 года.

Чоловікам з 18 років потрібно щороку обстежуватись в андролога
Мужчинам с 18 лет нужно ежегодно обследоваться у андролога / vrachispb.ru

3. 6 до 14. Детский уролог-андролог. 1 раз в 2 года. Задача: оценить, как проходит препубертат. Узнать нет ли фимоза, знает ли мальчик о контрацепции и гигиене, нет ли отставания в развитии. Взять анализ крови, мочи, провести УЗИ почек, УЗИ органов мошонки с пробой Вальсальвы (12-14 лет).

4. 14 до 18. Детский уролог-андролог. Определить, как проходит пубертат. Рост, вес, анализ мочи, крови, УЗИ щитовидной железы, УЗИ мошонки, УЗИ органов брюшной полости. Гормоны и расширение обследования – по показаниям. Тесты на инфекции по показаниям. 1 раз в 2 года.

5. 18 до 45. Уролог-андролог. 1 раз в год. УЗИ органов мошонки, анализы крови на онкомаркеры яичка. Расширение обследования по показаниям. Спермограмма, тесты на инфекции по показаниям. Тесты на инфекции перед планированием беременности обязательно проводятся.

6. От 45 и дальше. Уролог-андролог. 1 раз в год. ТРУЗИ предстательной железы, анализ крови на онкомаркеры предстательной железы. Расширение обследования – по показаниям.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье Здоровая жизнь Мужское здоровье
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