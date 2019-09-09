Когда измена может помочь наладить отношения

В культуре, где миф о любви до гроба подпитывается и представлениям о "браке на небесах" и сценариями мелодрам, нормой считается моногамия, а измена партнеру – это преступление, за которое наказывают разрывом отношений.

Секс-терапевт и эксперт по отношениям Мэтти Сильвер уверена, что не все так просто.

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Люди даже не могут договориться, что считать изменой. Флирт с коллегой, секстинг, общение с бывшими, фантазии о других во время секса с партнером это измена, а что на границе?

Как правило, дело не только в сексе – люди крутят романы на стороне, потому что больше не чувствуют свою ценность в паре и ищут близости. Вновь почувствовать себя желанными и нужными – вот потребность, которую они пытаются удовлетворить. А секс – приятный бонус.



Иногда измена помогает наладить отношения

Еще одна причина в том, что люди ждут идеальных отношений, в которых будет все: и родство душ, и секс, как в порно.

"Связи на стороне могут рассказать многое про наши отношения: чего мы от них ждем, что о них думаем, чего хотим и какие поступки вправе осуществлять", – рассказала семейная терапевт Эстер Перел.

Психолог добавляет, что иногда кризис помогает парам пересмотреть отношения, открыться друг другу и даже вернуть страсть.

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