Когда эпидемия коронавируса в Италии пойдет на спад: прогноз

В Италии ранее уже ожидали спад эпидемии COVID-19 и прогнозировали, что он наступит в конце марта, 30 – 31 числа. Однако, эти надежды не оправдались, сейчас надежды возлагают на ближайшие дни.

Так, в Италии надеются, что уменьшение количества больных и спад заболевания придется на 8 – 10 апреля. Об этом рассказал посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в интервью Укринформ.

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Предварительные ожидания, что после 30 – 31 марта все пойдет на спад, не оправдались. Сейчас звучат прогнозы, что спад будет 8 – 10 апреля, когда начнет ощущаться эффект от строгих мер, которые правительство ввело месяц назад,

– отметил дипломат.

По его словам, уже неделю количество ежедневных заражений понемногу уменьшается. Впрочем, к сожалению, цифра умерших остается большой – почти 700 человек ежедневно. При этом ситуация очень отличается от региона к региону.

"Надеемся и ждем, что в ближайшие дни все же произойдет переломный момент", – добавил Перелыгин.

Наиболее пораженные регионы, как говорит посол, – это север Италии.

Какие районы в Италии больше всего поразил COVID-19:

Ломбардию;

Эмилию;

Романию;

Венето;

Пьемонт;

Регион Марке – туда на помощь направили группу украинских врачей.

Регион Марке в Италии, куда на помощь итальянским медикам отправили украинских коллег: карта