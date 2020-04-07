Когда эпидемия коронавируса в Италии пойдет на спад: прогноз
В Италии ранее уже ожидали спад эпидемии COVID-19 и прогнозировали, что он наступит в конце марта, 30 – 31 числа. Однако, эти надежды не оправдались, сейчас надежды возлагают на ближайшие дни.
Так, в Италии надеются, что уменьшение количества больных и спад заболевания придется на 8 – 10 апреля. Об этом рассказал посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в интервью Укринформ.
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Предварительные ожидания, что после 30 – 31 марта все пойдет на спад, не оправдались. Сейчас звучат прогнозы, что спад будет 8 – 10 апреля, когда начнет ощущаться эффект от строгих мер, которые правительство ввело месяц назад,
– отметил дипломат.
По его словам, уже неделю количество ежедневных заражений понемногу уменьшается. Впрочем, к сожалению, цифра умерших остается большой – почти 700 человек ежедневно. При этом ситуация очень отличается от региона к региону.
"Надеемся и ждем, что в ближайшие дни все же произойдет переломный момент", – добавил Перелыгин.
Наиболее пораженные регионы, как говорит посол, – это север Италии.
Какие районы в Италии больше всего поразил COVID-19:
- Ломбардию;
- Эмилию;
- Романию;
- Венето;
- Пьемонт;
- Регион Марке – туда на помощь направили группу украинских врачей.
Регион Марке в Италии, куда на помощь итальянским медикам отправили украинских коллег: карта
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