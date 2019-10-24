Когда кофе вымывает кальций из организма

При употреблении кофе в организме меняется кислотно-щелочной баланс в пользу кислот. Нейтрализуя влияние кофеина, запасы кальция высвобождаются, а затем выводятся из организма.

Таким образом, одна чашка напитка выводит из костей около 6 мг кальция – рассказывает диетолог Светлана Фус.

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Оптимальная доза кофе

Если вы выпиваете 1-2 чашки кофе в день, вреда это не принесет. В таких случаях необходимо помнить, что даже полезная еда, в избытке, может приносить организму вред.

Поэтому если в день вы употребляете по три-четыре чашки, то через некоторое время это количество может оказаться критическим для вашего здоровья.

Кофе в избытке также препятствует усвоению кальция в кишечнике, что тоже негативно сказывается на состоянии здоровья. Восполнить дефицит порой бывает достаточно проблематично.

Четыре чашки кофе уже способны выводить кальций из организма.

Симптомы недостатка кальция в организме

Появление проблем с зубами.

Мышечные судороги.

Нарушения в работе сердца.

Болевые ощущения в костях.

В начале течения заболевание не представляет серьезной опасности. Дефицит можно достаточно легко заполнить. Но если вовремя не заметить вымывание из костей этого вещества, могут наступить тяжелые последствия. В частности, может развиться остеопороз.

Восполнить утраченный кальций можно продуктами, богатыми этим минералом: творог, миндаль, кунжут, различные виды капусты.

Для того чтобы уверенно говорить о дефиците кальция в организме не стоит руководствоваться исключительно симптомами. При появлении первых признаков следует обратиться за консультацией к специалисту. Вероятно, вам придется пройти медицинское обследование.