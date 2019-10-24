Когда кофе вымывает кальций из организма

96 Читати новину українською
Когда кофе вымывает кальций из организма
Когда кофе вымывает кальций из организма / riviera-kastellaun.de

При употреблении кофе в организме меняется кислотно-щелочной баланс в пользу кислот. Нейтрализуя влияние кофеина, запасы кальция высвобождаются, а затем выводятся из организма.

Таким образом, одна чашка напитка выводит из костей около 6 мг кальция – рассказывает диетолог Светлана Фус.

Читайте также: Ученые опровергли популярный миф о кофе

Оптимальная доза кофе

Если вы выпиваете 1-2 чашки кофе в день, вреда это не принесет. В таких случаях необходимо помнить, что даже полезная еда, в избытке, может приносить организму вред.

Поэтому если в день вы употребляете по три-четыре чашки, то через некоторое время это количество может оказаться критическим для вашего здоровья.

Кофе в избытке также препятствует усвоению кальция в кишечнике, что тоже негативно сказывается на состоянии здоровья. Восполнить дефицит порой бывает достаточно проблематично.

Четыре чашки кофе уже способны выводить кальций из организма.

Симптомы недостатка кальция в организме

  • Появление проблем с зубами.
  • Мышечные судороги.
  • Нарушения в работе сердца.
  • Болевые ощущения в костях.

В начале течения заболевание не представляет серьезной опасности. Дефицит можно достаточно легко заполнить. Но если вовремя не заметить вымывание из костей этого вещества, могут наступить тяжелые последствия. В частности, может развиться остеопороз.

Восполнить утраченный кальций можно продуктами, богатыми этим минералом: творог, миндаль, кунжут, различные виды капусты.

Для того чтобы уверенно говорить о дефиците кальция в организме не стоит руководствоваться исключительно симптомами. При появлении первых признаков следует обратиться за консультацией к специалисту. Вероятно, вам придется пройти медицинское обследование.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи: главные тезисы
сегодня
1805
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
915
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
22 октября 16:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 32777
Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
22 октября 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
Наталя Сколоздра 503
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
22 октября 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 34438
Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
18 октября 15:42 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
Світлана Попова 1012
Новости
Больше новостей
Залиште відгук